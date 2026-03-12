Judicializan a un hombre por acoso sexual a una menor de 13 años y exigirle fotos íntimas Foto: Policía Nacional

Medellín

Este procedimiento se llevó a cabo por la Policía de Infancia y Adolescencia con su unidad especializada de Policía judicial, pudiendo dar con la ubicación de este sujeto, quien le enviaba contenido sexual explícito a la menor, pidiéndole como respuesta, material de la misma índole.

El condenado fue identificado como Sergio Ignacio Álvarez, quien fue capturado por las autoridades en el sector de Belén. El hombre obtuvo el número celular de la menor, quien era amiga y prima de su hijo, y aprovechó esa cercanía para iniciar conversaciones con ella.

“La niña afortunadamente fue capaz de bloquearlo en el celular pero luego la mamá haciéndose pasar como la niña logró mantener las conversaciones con este depravado y este sujeto seguía mandándole imágenes y seguía solicitándole imágenes”, concretó el Secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Según las autoridades, ese material probatorio permitió avanzar en la judicialización del caso y lograr la condena contra el hombre, quien ahora deberá cumplir la pena de prisión impuesta por la justicia.