Programación de la Semana Santa 2026 en Pereira, una apuesta que une fe, cultura y turismo

Pereira

Pereira presentó oficialmente la programación de Semana Santa 2026, una de las temporadas más representativas para la ciudad, que este año se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril con una agenda que integra actividades religiosas, culturales y turísticas.

La programación incluirá las procesiones tradicionales, conciertos, exposiciones, iluminación de templos, circuitos turísticos, ruta gastronómica, feria de emprendimiento y la peatonalización del centro, consolidando una oferta que busca atraer tanto a peregrinos como a visitantes.

Además de los actos litúrgicos liderados por la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, la ciudad se prepara para ofrecer experiencias que conectan la espiritualidad con la cultura y el turismo. Monseñor Nelson Jair Cardona, obispo de la Diócesis de Pereira.

“La Semana Santa fortalece la identidad de Pereira, una ciudad con raíces cristianas profundas donde la fe hace parte esencial de su historia y de su gente. En su esencia espiritual es universal, pero Pereira se ha destacado por el crecimiento en su organización y estética, consolidándose como una de las celebraciones más representativas del país”, afirmó Monseñor Cardona.

Foto: Alcaldía de Pereira Ampliar Foto: Alcaldía de Pereira Cerrar

Expectativas económicas y visitantes

La Semana Santa se ha consolidado como una de las temporadas de mayor impacto para Pereira, con resultados significativos en años anteriores.

Durante la edición del 2025, la ciudad registró un ingreso económico cercano a los $20 mil millones, con aportes importantes en sectores como transporte, hotelería y gastronomía.

A esto se suman indicadores de ocupación hotelera del 78 %, más de 34 mil pasajeros movilizados por el Aeropuerto Matecaña y cerca de 196 mil viajeros por la Terminal de Transportes, cifras que evidencian el alcance de esta temporada.

Para 2026, se espera superar estos resultados con más de 250 mil visitantes, fortaleciendo la ciudad como destino de turismo religioso y cultural a nivel nacional. Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira.

“La Semana Santa se ha consolidado como un motor económico para Pereira, dinamizando sectores como hotelería, gastronomía, transporte y turismo, y generando oportunidades reales de empleo y desarrollo para la ciudad. Hoy Pereira no solo vive la tradición, la proyecta: con una apuesta innovadora y articulada, se ha posicionado como un referente del turismo religioso, invitando al país a disfrutar una Semana Santa sin precedentes”, expresó Toro.

Finalmente, Pereira busca seguir posicionándose como un referente en la organización de la Semana Santa en Colombia, integrando tradición, cultura y desarrollo económico.

La apuesta institucional apunta a consolidar una experiencia que no solo convoque desde la fe, sino que también impulse sectores clave y fortalezca la proyección turística de la ciudad.

Lea también: Todo está listo para la realización de la novena versión del Risaralda Bird Festival