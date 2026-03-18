¿Cuáles son los nuevos cambios en el cruce de helicópteros en El Dorado? Estas son las restricciones

Pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá y helicóptero Black Hawk. Fotos: Suministrada / Colprensa

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil definieron nuevos protocolos para el cruce de helicópteros en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego del incidente registrado el pasado 20 de febrero que pudo terminar en una colisión entre un avión de LATAM y un helicóptero de la Fuerza Aérea.

De acuerdo con la investigación, si la aeronave comercial no hubiera abortado el despegue, existía un riesgo real de choque en el aire, lo que llevó a las autoridades a revisar las condiciones de operación en uno de los espacios aéreos más congestionados del país.

Prohibición general del cruce sobre la pista

Como regla general, el nuevo protocolo establece que queda restringido el cruce directo de helicópteros sobre el aeropuerto en sentido norte-sur o sur-norte, debido a la interferencia con las trayectorias de despegue y aterrizaje.

En adelante, esta maniobra solo será autorizada de forma excepcional por el control de tránsito aéreo.

¿En qué casos sí se permitirá el cruce?

El cruce sobre El Dorado únicamente se permitirá en situaciones específicas:

Operaciones de orden público

Seguridad nacional o vuelos presidenciales

Emergencias, búsqueda y rescate o atención de incendios

Para el resto de operaciones —incluidas privadas, comerciales o estatales— será obligatorio el uso de corredores visuales definidos, sin posibilidad de sobrevolar la pista.

Nuevas condiciones: lo que deberán cumplir los helicópteros

Cuando el cruce sea autorizado, deberán cumplirse requisitos estrictos:

Aviso previo de al menos 15 minutos

Coordinación entre torre de control y aproximación

Cumplimiento de puntos de espera obligatorios

Seguimiento de rutas específicas definidas

Altitud de cruce de 9.500 pies

Prohibición de coincidir con despegues o aterrizajes

Estas condiciones buscan garantizar la separación segura entre aeronaves y evitar nuevos incidentes en pista.

Otro incidente sigue bajo investigación

Mientras se implementan estos cambios, la Aeronáutica Civil mantiene abierta la investigación por un nuevo incidente ocurrido el pasado 13 de marzo, también relacionado con la operación de helicópteros en El Dorado.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para la entrega del informe final.

Los ajustes llegan en medio de un mayor control sobre la operación aérea en Bogotá, con el objetivo de reducir riesgos en uno de los espacios aéreos más exigentes del país.