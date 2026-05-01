Capturan a iraní señalado por red de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos: cobraban USD 30.000

La Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad de los Estados Unidos (HSI) capturó con fines de extradición a ese país a Jafar Tarakory, ciudadano iraní señalado de integrar una red de tráfico de migrantes con destino a los Estados Unidos.

Según la investigación adelantada por las autoridades colombianas y estadounidenses, por lo menos desde 2024 y en compañía de otros miembros de la red el iraní habría ingresado irregularmente a Estados Unidos a cientos de migrantes a quienes les cobraban cifras cercanas a los USD 30.000.

De acuerdo con las pesquisas, la red movía los migrantes por países como Colombia y otros en Centroamérica. El cobro de la tarifa por migrante irregular incluía transporte, hoteles, teléfonos y también el acompañamiento de un “coyote” durante el recorrido.

El procesado fue detenido en la ciudad de Pereira (Risaralda) y le fueron incautados teléfonos, dinero entre otras evidencias que fueron recogidas con autorización de un juez de control de garantías.

El señalado líder de la estructura criminal es requerido por una Corte Distrital del Oeste de Texas por cargos relacionados con “conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos e introducir extranjeros con fines de lucro” se lee.