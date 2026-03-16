El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Denuncian penalmente a pilotos del helicóptero militar que cruzó pista de El Dorado sin autorización

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que denunciaron penalmente a los pilotos del helicóptero militar que cruzó en varias ocasiones sin autorización la pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá, poniendo en riesgo la operación vial y la vida de cientos de personas.

Lea aquí: Helicóptero que cruzó pista de El Dorado sin autorización era un Black Hawk del Ejército

Y es que en un audio conocido por Caracol Radio se escucha cómo la operadora de la torre de control cuestiona al piloto del helicóptero Black Hawk del Ejército. “No entiendo qué está haciendo”, le dice.

Este hecho generó preocupación por el alto tráfico aéreo y en pista que operaba en ese momento sobre la principal termina aérea del país.

¿Qué dijo el ministro de Defensa?

En conversación con 6AM W, el ministro Pedro Sánchez, pidió que sea la Aeronáutica Civil la que se pronuncia al respecto porque no tiene los detalles del incidente. Sin embargo, expresó que, tras escuchar los audios, la torre de control y el piloto podrían estar hablando de cosas diferentes.

“Creo que el audio o la comunicación dura como unos nueve minutos está el helicóptero sobrevolando ahí entonces escuchar apenas un fragmento en el cual yo puedo inferir que están hablando de dos cosas diferentes y que incluso el piloto se queda callado como diciendo ‘oiga, yo voy para la escuela meditar’, pero ella dice para la cancha de fútbol, entonces creo que generar ese espacio aquí sería responsable de mi parte si no tengo toda la información que no tengo toda la información”, dijo.

“También pediría muy respetuosamente que fuera el Aerocivil que se pronunciara al respecto”, añadió.

Helicóptero Black Hawk

Fuentes confirmaron a Caracol Radio que la aeronave involucrada corresponde a un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional.

Escuche la noticia de 6AM W aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:30 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo aquí: