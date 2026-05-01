Asesinaron a tiros a un magistrado en Bolivia en circunstancias que se investigan

Un magistrado del Tribunal Agroambiental (TA) de Bolivia fue asesinado a tiros mientras se desplazaba en un vehículo en la ciudad oriental de Santa Cruz, en un hecho cuyas circunstancias aún son investigadas y que provocó este viernes el repudio de autoridades judiciales y políticos.

El suceso ocurrió el jueves en la noche, cuando Víctor Hugo Claure, decano del TA, circulaba en un vehículo en un barrio por el noroeste de Santa Cruz. Allí fue interceptado por unos hombres en motocicleta y uno de ellos le acribilló, causándole la muerte, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios locales y en redes sociales.

La fiscalía general del Estado confirmó en un comunicado de prensa “el lamentable fallecimiento” de Claure “a consecuencia de un hecho violento” e indicó que “se activaron de manera inmediata todos los mecanismos de investigación correspondientes”.

El Ministerio Público también dispuso el despliegue de una comisión de fiscales y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para aclarar el suceso y comprometió “una investigación exhaustiva y minuciosa” para identificar “a los responsables materiales e intelectuales y ponerlos ante la justicia”.

“Este hecho no solo enluta a una familia, sino también al sistema de justicia del país, por ello, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en este momento de profundo dolor”, agregó.

Los tribunales Agroambiental y Supremo de Justicia (TSJ), y el Consejo de la Magistratura expresaron en comunicados separados su “consternación” y “repudio” por lo sucedido.

El Agroambiental señaló que el crimen “no solo enluta a esta jurisdicción especializada, sino que golpea gravemente al Órgano Judicial en su conjunto y a la institucionalidad democrática del país”.

“Se trata de un hecho que trasciende lo individual y constituye una afrenta directa a la independencia judicial, a la seguridad de las autoridades jurisdiccionales y a los valores esenciales de convivencia pacífica y respeto a la vida”, señaló el TA.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, cuestionó en sus redes sociales la “ausencia del Estado” ante la violencia y sostuvo que el asesinato de Claure “sobrepasó los límites”.

“No se puede vivir en un país que no brinda seguridad a sus ciudadanos. No se puede vivir en un país donde el sicariato se apoderó de él y le dobló el brazo al Estado. No nos doblegarán. Jamás el crimen podrá ganarle a los que creemos en la vida y en un mejor porvenir para Bolivia”, expresó Saucedo.

Los tribunales pidieron a la Fiscalía actuar “con la máxima celeridad” para identificar a los autores del suceso.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) calificó de “espeluznante” el crimen contra el magistrado y sostuvo que “es inaceptable esta sucesión de asesinatos”, en alusión a al menos tres sucesos similares ocurridos en los últimos días en Santa Cruz y que, según el también líder opositor, son " fruto del narcotráfico violento que abarata los sicariatos de toda índole".

El diario Correo del Sur, de Sucre, la capital constitucional y sede del poder Judicial boliviano, informó que los miembros de las salas plenas del TSJ, TA y el Consejo de la Magistratura se encontraban en Santa Cruz con motivo de las Olimpiadas Nacionales Deportivas del Órgano Judicial.