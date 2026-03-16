Procuraduría pide explicaciones por helicóptero que cruzó sin permiso pista en El Dorado

La Procuraduría General de la Nación solicitó información urgente a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana tras un presunto incidente operacional ocurrido en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hecho habría ocurrido cuando “una aeronave de carácter militar habría interferido en la operación de pista en medio de tráfico aéreo comercial”, situación que generó preocupación sobre las condiciones de seguridad operacional en el principal aeropuerto del país.

La solicitud se realizó en el marco de una actuación preventiva adelantada por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Según explicó la entidad, esta actuación está relacionada con “la verificación de las condiciones técnicas, operacionales y de gestión del sistema aeronáutico nacional”.

Como parte de la revisión, el organismo de control requirió a las autoridades aeronáuticas un informe técnico preliminar que deberá entregarse en un plazo máximo de 24 horas. El documento deberá detallar “las circunstancias del evento, las autorizaciones operacionales otorgadas, los registros de comunicaciones y radar”, así como las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

La Procuraduría también advirtió que “la ocurrencia de situaciones que puedan comprometer la seguridad operacional en aeropuertos de alta densidad de tráfico aéreo exige la adopción inmediata de medidas de verificación y coordinación institucional”.

Asimismo, el Ministerio Público indicó que continuará realizando seguimiento preventivo a las actuaciones que adelanten las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.