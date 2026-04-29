Bancolombia anuncia suspensión de servicios durante 2 días: Fecha, horario y funciones inhabilitadas

Las billeteras digitales se han consolidado como una alternativa práctica para gestionar el dinero sin necesidad de acudir a una sucursal física. Se trata de aplicaciones móviles o servicios en línea que permiten realizar pagos, transferencias, consultas y otras operaciones financieras de manera rápida y segura.

En Colombia, una de las más utilizadas es la app de Bancolombia, que cuenta con millones de usuarios activos en todo el país.

Sin embargo, la entidad financiera anunció una suspensión temporal de algunos de sus servicios digitales durante el puente festivo, debido a trabajos de mantenimiento programado.

Acá le explicamos los detalles de la fecha y el horario, para que pueda planificar sus transacciones y evitar inconvenientes.

¿Cuándo será la suspensión de Bancolombia?

De acuerdo con un comunicado oficial, Bancolombia informó que la interrupción de sus servicios comenzará el viernes 1 de mayo a las 11:30 p.m. y se extenderá hasta el sábado 2 de mayo a las 9:30 a.m.

Durante este periodo, la entidad realizará una ventana de mantenimiento rutinario en sus plataformas digitales, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y garantizar una mejor experiencia para los usuarios en el futuro.

¿Qué servicios no estarán disponibles?

Durante las horas de la suspensión, varios servicios de la Sucursal Virtual Personas y la aplicación móvil de Bancolombia no estarán habilitados. Entre las principales afectaciones se encuentran:

Realización de pagos en línea

Consulta de saldos y movimientos

Programación y pago de facturas

Agendamiento de débitos automáticos

Transferencias y otras operaciones financieras desde la app y el portal web

Además, no será posible gestionar servicios relacionados con pagos públicos o programaciones previamente configuradas dentro de la plataforma digital.

Recomendaciones para los usuarios

Ante esta situación, Bancolombia recomendó a sus clientes programar con anticipación cualquier transacción que necesiten realizar durante el periodo de suspensión. Esto incluye pagos de servicios, transferencias o consultas importantes que no puedan postergarse.

También es clave tener en cuenta que, aunque los canales digitales estarán limitados, otros servicios como el uso de tarjetas débito o crédito podrían seguir funcionando con normalidad en establecimientos físicos y cajeros automáticos, dependiendo de la operación.

¿Por qué se realizan estas suspensiones?

Este tipo de interrupciones programadas hacen parte de los procesos habituales de las entidades financieras para actualizar sus sistemas, mejorar la seguridad digital y optimizar el rendimiento de sus plataformas.

Aunque pueden generar molestias temporales, estos mantenimientos son necesarios para garantizar un servicio más eficiente, seguro y estable para los usuarios.