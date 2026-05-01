“Desafortunado, lambón e innecesario”: Mauricio Toro a Ariel Ávila por exigir respaldo a Iván Cepeda
El representante Mauricio Toro le respondió a Ariel Ávila sobre el apoyo de los congresistas de la Alianza Verde a Iván Cepeda.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Mauricio Toro, representante electo de la Alianza Verde, arremetió contra el senador Ariel Ávila en los micrófonos de Caracol Radio, luego de que este último asegurara que ningún congresista de esa colectividad puede apoyar a otro candidato presidencial diferente a Iván Cepeda.
“Algunos compañeros del partido han dicho que van a declarar objeción de conciencia, eso no se puede hacer. La objeción de conciencia es un sentimiento íntimo de desacuerdo a algo. Pero la campaña es un acto público”, dijo Avila.
Y aseguró que quienes se suban a una tarima con un candidato distinto a Iván Cépeda estarían incurriendo en doble militancia, por lo que podrían perder su curul.
Toro calificó la declaración de Ávila como “completamente desafortunada, además innecesaria”, y cuestionó el tono utilizado: “No creo que la forma del senador Ariel sea atropellar a quienes pensamos distinto dentro del partido”, afirmó.
Si bien dejó claro que respeta la decisión, rechazó las presiones: “Yo me acojo a la mayoría de la decisión que tomó el partido, pero no creo que la forma sea atropellar”, señaló.
Y se fue contra Ariel Ávila: “Es desafortunado, es amenazante, es lambón e innecesario”, para cerrar diciendo: “no somos niños chiquitos como para tener una madre rectora dando juete y amenazando a la gente simplemente para lucirse”, afirmó.
Finalmente, lanzó una pulla a la cercanía de Ávila con el Gobierno: “Fue para quedar bien frente al presidente de la República, ante quien él se ha abierto de piernas completas”.
Escuche la entrevista completa aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Laura Duarte
Laura Duarte