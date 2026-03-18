ELN y disidencias Farc son una amenaza para el continente: Directora de Inteligencia de EE.UU.

La directora de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, declaró ante el Senado sobre el estado de la seguridad global. (FOTO: Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Bill Clark

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, declaró hoy ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre distintos temas de seguridad que conciernen al país. Entre los temas discutidos está la situación del narcotráfico en Latinoamérica y el régimen Iraní.

La comparecencia de Gabbard en el Senado se produce un día después de la renuncia del director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, por discrepancias con la operación de Estados Unidos en Irán.

Guerrillas colombianas como amenaza continental

En medio de la declaración ante el Comité de Inteligencia del Senado, Gabbard adiritió que los grupos armados colombianos tienen un papel que amenaza la seguridad de Estados Unidos.

Aunque se menciona principalmente que hay organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas basados en Colombia que suponen esta amenaza, se destacó a las disidencias de las Farc y al ELN como actores clave en la producción y tráfico de “grandes volúmenes de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa”.

Alias 'Ivan Mordisco' al centro. Soldado del ELN a la derecha. Foto: Farc y Getty Images. Ampliar Alias 'Ivan Mordisco' al centro. Soldado del ELN a la derecha. Foto: Farc y Getty Images. Cerrar

Gabbard señaló que los riesgos no solo se limitan al narcotráfico sino a delitos violentos sobre ciudadanos estadounidenses comunes y, en esencia, contribuyen a la inestabilidad regional.

Amenazas a Washington

En su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, Gabbard y otros altos funcionarios de la administración presentaron el informe anual de la comunidad de inteligencia sobre las amenazas a las que se enfrenta Estados Unidos en todo el mundo y apuntaron a China, Rusia, Corea del Norte e Irán como los principales adversarios estatales entre grupos irregulares.

En una versión escrita de su declaración, Gabbard había apuntado a que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán había sido “aniquilado” en los ataques de 2025 y que no se había reanudado las actividades de enriquecimiento.

Sin embargo, en su declaración ante los senadores omitió esa parte, explicando que lo hizo para ahorrar tiempo.

Los ayatolá, degradados pero intactos

Al cumplirse 19 días desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, Gabbard dijo en su discurso de apertura que “el régimen iraní parece estar intacto, pero se encuentra muy debilitado debido a los ataques contra su liderazgo y sus capacidades militares”.

“Su capacidad de proyección de poder militar convencional ha sido prácticamente destruida, lo que limita sus opciones. La posición estratégica de Irán se ha visto considerablemente mermada”, señaló, aunque matizó que “aún así, Irán y sus aliados siguen siendo capaces de atacar, y de hecho continúan haciéndolo, los intereses de Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio”.

Desde el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, el nombre de su hijo Motjaba figuraba como el próximo líder supremo del país en medio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. (Foto: Cortesía / Caracol Radio) Ampliar Desde el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, el nombre de su hijo Motjaba figuraba como el próximo líder supremo del país en medio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. (Foto: Cortesía / Caracol Radio) Cerrar

¿Mantener la guerra como sea?

Los demócratas le afearon el cambio en su discurso y la acusaron de hacerlo para no desmontar la tesis de Trump sobre los motivos que impulsaron su intervención en Irán.

Los argumentos aportados por el mandatario han ido modificándose, ya que empezó explicando que se buscaba un cambio político en Irán y después se centró en la amenaza “inminente” para Estados Unidos.

El director de la CIA, John Ratcliffe, por su parte, señaló que no estaba de acuerdo con los argumentos del alto cargo de la administración que dimitió por que Irán no suponía un riesgo para Estados Unidos y afirmó que “de hecho, la información de inteligencia refleja lo contrario”.