Capturan a alias Mundo Malo, presunto sicario de La Cordillera en Pereira, hijo de alias La Negra

Pereira

En una nueva ofensiva contra el crimen organizado en Pereira, las autoridades confirmaron la judicialización de cinco personas vinculadas a la estructura delincuencial La Cordillera, que delinque en la comuna Villasantana.

El resultado se dio en medio de la denominada Operación “Esparta”, en la que fue capturado mediante orden judicial alias “Mundo Malo”, señalado como cabecilla de esta red criminal, además de ser hijo de alias La Negra, también cabecilla de esta banda, capturada el año anterior.

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Junto a él, también fueron detenidos alias “Pichón” y alias “Leo”, presuntos colaboradores cercanos.

A estas personas se les imputan delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y destinación ilícita de bienes.

En el mismo proceso, las autoridades imputaron nuevos cargos a alias “La Negra” y alias “Sombra”, quienes ya se encontraban en un centro carcelario. Según las investigaciones, alias “Mundo Malo” habría asumido el control de las actividades ilegales tras la captura de su madre, alias “La Negra”, en julio de 2025.

Las acciones operativas se concentraron en sectores como Intermedio y San Vicente, donde el Bloque de Búsqueda adelantó los procedimientos que permitieron este golpe contra la estructura criminal.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa.

“Esto es un golpe contundente a la organización de alias La Negra y de su esposo alias Sombra, quienes se les va a imputar concierto para delinquir; también aquí afectamos la estructura con la captura de su hijo alias Mundo Malo, un personaje importante de la criminalidad, a él le estamos imputando concierto para delinquir, desaparición forzada y otros delitos asociados al homicidio.”

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Además se conoció que con la captura de estas personas, cerca de 17 homicidios ocurridos en el año 2025 podrían llegar a esclarecerse.