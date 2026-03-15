Investigan funcionario sijin Cúcuta por presunto acto sexual con menor de edad

Cúcuta

La Policía Nacional informó mediante un comunicado a la opinión pública que fue puesta en conocimiento una denuncia penal en contra de un integrante adscrito a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Los hechos habrían ocurrido el 19 de febrero de 2026 en el municipio de Los Patios (Norte de Santander), cuando el patrullero, quien se encontraba en período de vacaciones, presuntamente incurrió en conductas que hoy son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia quedó registrada bajo la noticia criminal por el delito de acto sexual con menor de 14 años, y es adelantada por la Fiscalía Tercera Especializada en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, con apoyo del CTI.

De manera inmediata, la Policía Nacional puso en conocimiento de la autoridad judicial la situación y coordinó con la Fiscalía para dar celeridad a las actuaciones investigativas.

En el ámbito institucional se dispuso la desvinculación del funcionario del servicio. Así mismo, la Oficina de Control Disciplinario Interno de Cúcuta inició la respectiva investigación disciplinaria.