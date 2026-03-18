Liderazgo de Roy Barreras debe estar ligado a la excelencia institucional: Martha Lucía Zamora
Noticia en desarrollo...
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...
Selecciona tu emisora
Noticia en desarrollo...
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...
Ahora en directo
00:00 - 23:59
Radio ColombiaDirecto
00:00 - 23:59Otros directos
00:00 - 23:59
Programas Recomendados
Julio Sánchez Cristo
Gabriel Delascasas
César A. Londoño y Steven Arce
Diana Calderón
Síguenos en
Directo
Estas escuchandoCrónica 24/7
1x24: Radio Colombia
23/08/2024 - 01:38:13
Noticias en 3′
Otros episodios
Cualquier tiempo pasado fue anterior
Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.
5 "