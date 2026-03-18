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Liderazgo de Roy Barreras debe estar ligado a la excelencia institucional: Martha Lucía Zamora

Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Foto: Suministrada.

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Lina María Vegavegacabravegacabra

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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