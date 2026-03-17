Comunidades wayuu advierten crisis en salud por medida de la Nueva EPS

Autoridades del pueblo Wayuu encendieron las alarmas por una decisión de la Nueva EPS que pondría en riesgo la atención en salud de más de 120 mil usuarios en La Guajira, en su mayoría indígenas, tras la terminación de contratos con IPS propias.

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La medida implicaría trasladar la atención a hospitales del departamento, lo que, según el pronunciamiento, dejaría por fuera a 14 IPS indígenas que actualmente prestan servicios y acompañamiento en los territorios.

La coordinadora de la Mesa de Diálogo y Concertación del Pueblo Wayuu, Laura Andrioli, explicó que la decisión fue conocida recientemente y genera gran preocupación en las comunidades.

Advierten falta de capacidad y vulneración de derechos

“La Nueva EPS ha tomado una decisión de dar por terminado los contratos de manera unilateral de todos los prestadores de servicios de salud (…) que hoy atienden a más de 120 mil usuarios”, señaló Andrioli.

La lideresa advirtió que los hospitales no tendrían la capacidad para asumir la demanda. “Es muy conocido en el departamento que no cuentan con la capacidad instalada de atender a todos estos usuarios”, afirmó, al tiempo que alertó sobre posibles retrasos en la atención y afectaciones en tratamientos en curso.

También cuestionó la falta de consulta previa: “Nunca fuimos llamados (…) ni por la Nueva EPS ni por el Ministerio de Salud”, dijo, señalando que la medida vulneraría derechos fundamentales como la salud, la vida y la autonomía de las autoridades indígenas.

Ante este panorama, las autoridades solicitaron una reunión urgente con el Gobierno Nacional. “Queremos un diálogo para escuchar los argumentos y concertar una solución que garantice la continuidad de la atención”, indicó Andrioli.

Finalmente, hizo un llamado urgente: “Hacemos una solicitud de S.O.S. para que se escuche a las comunidades y se evite una grave afectación al derecho a la vida y a la salud del pueblo Wayuu”.