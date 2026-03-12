“No estaría con alguien que no apueste a la paz jurídica”: Martha Lucía Zamora, fórmula de Roy

Martha Lucía Zamora, quien hasta este jueves 12 de marzo se desempeñó como asesora en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se perfila como una figura clave en el panorama político actual. Su trayectoria marcada por roles de alta responsabilidad en diversas ramas del poder público, la posiciona como una candidata a la vicepresidencia con una sólida preparación y un profundo conocimiento del Estado.

En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, Zamora se refirió a su destacada experiencia laboral y expresó su admiración por el candidato Roy Barreras, destacando su tenacidad, resiliencia y su capacidad para buscar consensos.

Zamora fue fiscal general de la nación encargada tras la destitución de Vivían Morales, un periodo que la puso al frente de una de las instituciones más influyentes del país. Su paso por la Alcaldía Mayor de Bogotá como secretaria general fue, según sus propias palabras, un aprendizaje fundamental en su vida fundamental, donde se enfrentó a la ejecución real y a la atención de problemas y situaciones particulares. En ese rol, lideró iniciativas relacionadas con los recicladores, el San Juan de Dios y la consulta antitaurina, demostrando su capacidad para abordar temas complejos y generar impacto.

Noticia en desarrollo

