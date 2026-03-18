“La educación siempre va a estar en el centro de la agenda”: Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo
La exsecretaria de Educación de Bogotá estuvo en Hora 20 de Caracol Radio hablando en el debate entre fórmulas vicepresidenciales.
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