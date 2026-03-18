Horóscopo del profesor Salomón HOY 18 de marzo 2026: Leo y Capricornio tendrán estabilidad laboral

METADATOS: Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles de la tercera semana de marzo, día en que empieza la luna nueva.

Hay signos que se pueden sentir derrotados en esta fecha, como Cáncer y Acuario, pero la vida sigue adelante y traerá equilibrio emocional; mientras que otros signos como Capricornio y Piscis pueden notar una mejoría en su realidad inmediata, por lo que deben gozar de las bendiciones que tienen.

El 18 de marzo (1 del poder + 8 del infinito = 9) destaca por ser el número del cambio. A quienes nacen en este día se les considera personas de alta adaptabilidad e intuición, pues saben administrar las cosas que les llega en el momento. Su número es el 7814.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda poner 3 monedas del mismo valor en un vaso de agua. Al día siguiente debe lavarse las manos con este líquido y gastar lo puesto para atraer la riqueza y prosperidad.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el gris.

el número, 7028.

la fruta a comer, la mandarina.

Esta noche comienza la luna nueva, por lo tanto se le recomienda hacerse un sahumerio para terminar de limpiar las energías que lleva consigo y atraer nuevos deseos.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Muchos integrantes de este signo tendrán una semana atareada y deberán cumplir muchos deberes. No obstante, ahora mismo debe hacer un balance sobre su apartado sentimental, pues los arcanos han sentido que usted ha suprimido sus emociones y no ha priorizado su bienestar en el amor durante esta etapa. Analice qué debe mejorar y arriésguese de ser necesario. Lo más importante es que halle paz consigo mismo(a) y con las personas que tiene a su alrededor.

Número: 0438

Tauro

Muy pronto vendrá aquella oportunidad laboral o proyecto que lleva esperando concretarse, pero sea cuidadoso con darlo a conocer, pues hay envidias y chismes alrededor suyo y debe evitarlos para salvaguardar su tranquilidad.

Número: 1313

Géminis

Los arcanos sienten que está acumulando demasiada mala energía producto de envidias y rencores que no le permiten avanzar. Hay cosas grandes para conquistar, ya que Saturno y Júpiter traen cosas positivas para esta casa zodiacal, así que mire al futuro en vez de atarse al pasado.

Número: 2519

Cáncer

Levante la cabeza y siga adelante. Ha tenido desavenencias fuertes que trajeron una gran decepción o melancolía, pero a usted le esperan buenas noticias, ya que el arcano de la estrella está a su favor. El sol espera a quienes quieren subir su mirada y salir de la sombra.

Número: 4077

Leo

Se viene un momento de estabilidad laboral, en donde mejorará su situación o logrará hallar un equilibrio para sostener su estado económico. También habrán cosas relacionadas al estudio que se le den si da un paso adelante en esta materia. Sin embargo, debe mantener la calma, pues puede estar sobre reaccionando respecto a lo que le ha pasado últimamente.

Número: 6328

Virgo

Su vida tomará una nueva ruta que le agarrará desprevenido(a), pero tenga en cuenta que esto más que nada es una prueba para prontas bendiciones que se le auguran. El arcano del mago recomienda que para esta etapa se deje llevar por su intuición, ya que está desarrollando una clarividencia que le permite analizar de manera certera qué cosas le vienen bien para su vida, incluso malas influencias que usted está detectando en otras personas.

Número: 0448

Libra

Hay aires de reconciliación sobre su astro. Si ha estado en conflictos con gente a su alrededor, es el momento perfecto para limar asperezas. El arcano de la justicia prevé que si tiene alguna querella, demanda u otro tipo de documentos pendientes, pronto darán solución, así que aproveche las circunstancias a su favor.

Número: 8850

Escorpio

Mucho cuidado con los documentos que está manejando durante esta época. Cuídelos y no los refunda. Hay algo importante relacionado a vivienda que llevará a cabo pronto, así que sepa estar pendiente de todas estas cosas.

Número: 5733

Sagitario

Es el momento adecuado para que busque nuevos horizontes y ofertas que le traigan bienestar a su vida. Antes de comprometerse a cualquier proyecto, use su sabiduría para determinar si todas esas oportunidades son pertinentes o debe dejar algunas atrás. También use su inteligencia para analizar a quienes tiene a su alrededor, ya que puede que alguien se esté aprovechando de usted o robando algún recurso que deba recibir.

Número: 1117

Capricornio

Es el inicio de una nueva vida. Entre hoy y mañana se comprometerá a algo que lo hará reajustar las prioridades que tiene fijadas. En caso de que necesite plata durante esta época, los arcanos le recomiendan que esté al pendiente de toda deuda o plata en vilo para que pueda llegar a sus arcas.

Número: 6098

Acuario

Le han estado tomando el pelo últimamente, pero usted es consciente de eso. Es hora de que se levante y ponga sus términos sobre la mesa, ya que su nobleza no es excusa para los tratos que está recibiendo. Si pone límites y da a conocer su carácter, verá avances en proyectos que tiene pendientes, como por ejemplo un carro que quiera adquirir o vender o un dinero pendiente que debe cobrar.

Número: 3446

Piscis

Las cosas están mejorando en todos los aspectos, y llegarán oportunidades que le servirán mucho para desarrollarse como persona. Eso sí, tenga cuidado con su salud. Es mejor hacerse un chequeo médico o no sobre esforzarse para evitar una afección que le pueda incomodar por esta época.

Número: 3219

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