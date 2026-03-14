Así quedarían las cuotas si el ICETEX le presta $60.000.000 a corto plazo: cálculo

Con los cambios recientes en las tasas y el comportamiento de la inflación, muchos estudiantes están revisando cuánto terminarían pagando si piden un crédito educativo con el ICETEX.

Para tener una idea más clara, se hizo el ejercicio con un préstamo de $60 millones en modalidad de corto plazo, una de las líneas en las que el crédito se paga mientras se está estudiando.

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Actualmente, las tasas de interés del ICETEX se calculan con base en el IPC. Para 2025, la inflación cerró en 5,1 %, y sobre ese valor se suma un porcentaje adicional. En varias líneas de crédito, la tasa suele estar alrededor de IPC + 7 %, aunque puede cambiar dependiendo del programa.

En los créditos de corto plazo, el estudiante paga el 100 % del valor financiado durante el tiempo de estudios, por lo que las cuotas suelen ser más altas.

Ejemplo con un crédito de $60 millones del ICETEX

Para hacer el cálculo con un crédito de $60 millones a corto plazo, se tomó como referencia una tasa cercana a IPC + 7 %, que equivale aproximadamente a un 12 % efectivo anual, una cifra común en este tipo de financiación.

Si el préstamo se paga en 60 meses (5 años), el resultado aproximado sería:

Valor del crédito: $60.000.000

Tasa aproximada: 12 % anual

Plazo: 5 años

Cuota mensual aproximada: entre $1.300.000 y $1.400.000

Total pagado al final: entre $78 y $82 millones

Este valor puede variar dependiendo del plazo, la tasa vigente y las condiciones del crédito en el momento de la solicitud.

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¿Por qué las cuotas del ICETEX cambian cada año?

Una de las razones por las que el valor a pagar no es fijo es que los créditos del ICETEX tienen tasa variable. Esto significa que el interés se ajusta cada año según la inflación.

Cuando el IPC baja, los intereses también bajan, pero si la inflación sube, las cuotas pueden aumentar, lo que hace que el valor final del crédito cambie con el tiempo.

Cosas a tener en cuenta antes de pedir el crédito

Antes de solicitar un préstamo educativo, es importante revisar varios puntos:

El plazo en el que se quiere pagar

Si se pueden asumir cuotas mensuales altas

La tasa vigente ese año

El tipo de línea de financiación

Las líneas de corto plazo suelen tener cuotas más altas, pero se pagan en menos tiempo y generan menos intereses que otras modalidades.

Pedir un crédito con el ICETEX requiere hacer cuentas con cuidado, ya que el valor final puede ser muy diferente al monto inicial. Sin embargo, si se elige bien la línea de financiación, es posible encontrar cuotas que se ajusten a la capacidad de pago de cada estudiante.

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Simulador del ICETEX para calcular las cuotas

Otra forma de tener un cálculo más cercano es usar la calculadora de financiación que tiene el ICETEX en su página web. Esta herramienta permite revisar cuánto podrían ser las cuotas mensuales y en cuánto tiempo se terminaría de pagar el crédito, según el valor solicitado y el plazo elegido.

Aunque existen otros simuladores en internet, el de la misma entidad suele ser el más preciso, porque usa las tasas y condiciones reales que maneja el ICETEX en cada año.