Estadounidense fue declarado culpable por intento de explotación sexual de una menor en Medellín

Ramón Arellano Sandoval, declarado culpable por un jurado de la corte de EEUU por intento de trata sexual de una menor en Medellín. Foto: Cortesía.

Ramón Arellano Sandoval, de 65 años y residente de Antioch, Tennessee, fue declarado culpable por un jurado federal en Florida, en Estados Unidos, por intento de trata sexual de una menor de 14 años en Medellín.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Arellano Sandoval intercambió miles de mensajes de texto y video con la víctima, aún cuando sabía que era menor de edad. Durante este período, el hombre le solicitó de manera reiterada material de carácter sexual y la presionó para producirlo, en varias ocasiones a cambio de pagos electrónicos.

Las autoridades señalaron que el extranjero viajó a Colombia con la intención de concretar encuentros sexuales con la menor.

Arellano Sandoval sería una figura conocida entre la comunidad hispana de Nashville, al ser propietario durante décadas de uno de los clubes nocturnos latinos más tradicionales de la ciudad, además de haberse desempeñado como promotor de peleas de boxeo.

Tras la revisión del caso, el jurado lo encontró culpable de intento de trata sexual de una menor, que conlleva una pena de hasta cadena perpetua en prisión federal e intento de producción de material de explotación sexual infantil, delito que puede sumar hasta 30 años adicionales de cárcel.

La sentencia será determinada en los próximos días por un juez de un tribunal federal en Estados Unidos.

Lucha contra la explotación sexual en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez destacó este resultado en el marco de los esfuerzos conjuntos entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Dirección de Protección (DIPRO), la Fiscalía General de la Nación y agencias estadounidenses, como HSI Colombia y HSI Miami, para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes tanto en territorio nacional como internacional.

“Aquí no hay segundas oportunidades: quien le haga daño a nuestros niños y niñas será perseguido y capturado. Y que quede claro: no basta con reducir las cifras. No descansaremos hasta erradicar por completo cualquier expresión de este delito que afecte a nuestros menores y a las mujeres”, señaló el mandatario local.