Judicializan a estadounidense por ofrecer dinero a menor de 14 años a cambio de sexo en Medellín

Estadounidense capturado por ofrecerle dinero a una adolescente a cambio de sexo en Medellín. Foto: Fiscalía.

Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó al ciudadano estadounidense Kenneth Gregory Way Jr., señalado de ofrecer dinero a una menor de 14 años para sostener relaciones sexuales en Medellín.

El extranjero fue capturado en flagrancia el pasado 10 de marzo por uniformados del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional de Colombia, cuando se encontraba con la adolescente en un apartamento de renta corta en el barrio El Poblado.

De acuerdo con la investigación, la menor habría sido contactada por el hombre a través de redes sociales, pese a que él sabía que tenía 14 años. Posteriormente, ambos se citaron y llegaron a un apartamento, donde el ciudadano estadounidense presuntamente le ofreció dinero a cambio de un encuentro sexual.

Según el reporte de las autoridades, la adolescente rechazó la propuesta y le pidió al hombre que solicitara un vehículo para abandonar el lugar.

Tras recibir la alerta, unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia acudieron al inmueble y, durante la verificación, encontraron al extranjero con la menor, quien incluso llevaba puesto su uniforme escolar.

Otros detalles

La víctima fue trasladada a la Unidad de Permanencia de Justicia de El Bosque, donde se activó, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la ruta de protección para el restablecimiento de sus derechos.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) imputó a Gregory Way el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.