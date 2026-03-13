En un solo día, 10 extranjeros fueron inadmitidos en Medellín por alerta de explotación sexual

Medellín

Diez extranjeros fueron inadmitidos en un solo día en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, tras detectar que su ingreso al país estaba relacionado con turismo con fines de explotación sexual.

El primer procedimiento ocurrió durante entrevistas migratorias realizadas a un grupo de viajeros de nacionalidad estadounidense que llegaron en un vuelo procedente de Miami con escala en Panamá, operado por la aerolínea Copa Airlines. Durante el control migratorio, los extranjeros accedieron voluntariamente a la revisión de sus equipajes, lo que permitió a los oficiales evidenciar múltiples paquetes de condones y juguetes sexuales.

Ante esta situación, las autoridades aplicaron la medida administrativa de inadmisión e impidieron el ingreso de estas nueve personas al territorio colombiano.

Horas más tarde, en la madrugada, la autoridad migratoria inadmitió a otro ciudadano de nacionalidad anguileña que llegó en un vuelo proveniente de República Dominicana. Durante la entrevista con los oficiales, el extranjero reconoció que “venía al país a escoger mujeres para tener relaciones sexuales en su país”.

Controles migratorios por alerta de explotación sexual en Medellín

Con estos casos, ya son 26 los extranjeros inadmitidos en lo que va del año en el aeropuerto José María Córdova por esta misma causal. Según cifras de Migración Colombia, durante 2025 la entidad inadmitió a 110 extranjeros en todo el país, de los cuales cerca de 80 fueron detectados en esta terminal aérea, una de las principales puertas de entrada internacional hacia Medellín.

“Estos resultados responden también a la instrucción impartida por el presidente Gustavo Petro de fortalecer los controles migratorios para prevenir delitos asociados a la explotación y la trata de personas”, señaló la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

La entidad aseguró que continuará fortaleciendo los controles migratorios y las acciones operativas para evitar que el territorio nacional sea utilizado para actividades vinculadas a la explotación de personas.