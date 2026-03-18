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18 mar 2026 Actualizado 14:20

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Medellín

Un mexicano y otro hombre fueron captuardos por tráfico de drogas en Envigado

Estas personas presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas en el municipio mediante la modalidad de domicilios.

Foto: Secretaría de Seguridad de Envigado.

Foto: Secretaría de Seguridad de Envigado.
Medellín

Envigado, Antioquia

La Alcaldía de Envigado, en coordinación con la Fiscalía, realizó un operativo de registro y allanamiento en el sector Alto de Las Flores, que dejó como resultado la captura de dos hombres y la incautación de material estupefaciente.

De acuerdo con las autoridades, estas personas presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas en el municipio mediante la modalidad de domicilios, actividad que les generaba rentas ilegales cercanas a los 10 millones de pesos diarios. Uno de los capturados, de nacionalidad mexicana, ya tenía antecedentes por este mismo delito.

Durante el procedimiento fueron incautados 80 cigarrillos de cannabinoides, 800 dosis de 2CB, 22 frascos de ketamina, además de elementos utilizados para la dosificación de estas sustancias.

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