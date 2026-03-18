Crisis en la frontera, tras diez días de bloqueo en el puente internacional de Rumichaca

Rumichaca- Nariño

Sin soluciones a corto plazo y con un panorama de desolación se encuentran trabajadores, empresarios, comerciantes y transportadores entre muchos más, cuyas actividades están ligadas al intercambio comercial entre Colombia y Ecuador.

La implementación de medidas arancelarias al ingreso de productos colombianos a Ecuador y viceversa ha disminuido hasta en un 90% la dinámica habitual, como si esto fuera poco hace una semana el paso binacional fue totalmente bloqueado por transportadores del lado colombiano, quienes en las últimas horas fueron respaldados por sus similares de la Provincia de El Carchi, quienes hicieron lo propio del lado ecuatoriano.

Las movilizaciones y reclamos no han tenido en eco, puesto que a la fecha desde que comenzaron a regir las medidas ninguna de esta ha sido modificada por los gobiernos de los dos países, que por el contrario se distancian cada vez más por los recientes operativos cerca de la frontera y la bomba que cayó en Jardines de Sucumbíos, según el presidente colombiano Gustavo Petro, producto del bombardeo de las Fuerzas Militares Ecuatorianas.

SOS desde de la frontera

En las últimas horas en una sesión adelantada en el Congreso de la República, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ipiales, Iván flores lanzó un SOS para que el Gobierno colombiano y la Cancillería adelanten las acciones necesarias desde la diplomacia ante Ecuador y se adopten medidas de choque.

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Según Flores por esa frontera se mueven diariamente alrededor de 5. 5 millones de dólares, por lo que el impacto es realmente considerable. El dirigente gremial precisó que en la actualidad hay 177 empresas de comercio internacional, logística y transporte de carga pesada entre otras, fuertemente golpeadas por esta parálisis, por lo que se podría generar un grave deterioro social en la zona teniendo en cuenta el incremento del desempleo y el contrabando por los pasos no oficiales.

“Son 2.500 empleos directos y 6.000 indirectos los que están en riesgo. Es la puerta no solo hacia Ecuador sino hacia el resto de Suramérica”: advirtió Flores en su intervención.

Por el puente internacional transitan diariamente unos 250 tractocamiones con distintas mercancías, que hoy están parados. El panorama es tan adverso que algunos empresarios comenzaron a anticipar vacaciones a sus trabajadores.

¿Cuáles han sido las acciones adelantadas frente a la problemática?

A comienzos de esta semana sectores gremiales y autoridades regionales se reunieron con la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa María Villavicencio con quien se estableció una hoja de ruta para enfrentar la coyuntura comercial que afecta la frontera entre Colombia y Ecuador

Entre las solicitudes presentadas a la funcionara están:

•Fortalecer las gestiones diplomáticas para avanzar hacia un acuerdo que permita restablecer la normalidad del comercio binacional.

•Realizar una reunión de seguridad en la zona de frontera para revisar la situación del corredor fronterizo y coordinar acciones institucionales.

• Evaluar la declaratoria de una Zona Especial de Intervención Fronteriza, conforme al artículo 17 de la Ley de Fronteras.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa María Villavicencio, destacó que el Gobierno Nacional mantiene su compromiso de trabajar de manera coordinada con los territorios y con los actores económicos de la frontera para avanzar en soluciones que permitan restablecer la normalidad del comercio binacional.

Las autoridades coincidieron en que el restablecimiento de la normalidad comercial en la frontera exige mantener abiertos los canales diplomáticos entre ambos países y avanzar en acciones institucionales coordinadas que permitan proteger el empleo, el comercio legal y la estabilidad económica de los territorios de frontera.