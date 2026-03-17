Fotos: Hallan explosivo en Jardines de Sucumbíos durante operaciones en frontera Colombia y Ecuador

En Jardines de Sucumbíos, entre la frontera con Ecuador y la ciudad de Ipiales, las autoridades hallaron un explosivo proveniente del lado ecuatoriano. Se trata de un artefacto cilíndrico, metálico, de más o menos un metro de largo y con unas letras que detallan el nivel de pólvora con el cual estaría cargado.

Según fuentes oficiales, este explosivo habría caído en lado colombiano en medio de un operativo de bombardeo el pasado 6 de marzo con el cual las autoridades de Ecuador pretendían afectar finanzas ilegales en su país, mas no se trató de un ataque diplomático.

Sin embargo, tropas de las Fuerzas Militares se desplazaron a la zona para asegurar que este explosivo no se active ni ponga en riesgo a civiles en la zona.

Fuentes aseguran que con Ecuador las operaciones militares han sido constantes, y que no hay información de inteligencia que compruébe que ese país pretende atacar de alguna forma a Colombia.