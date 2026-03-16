“Aranceles con Ecuador afectan exportaciones de empresas del Atlántico”: Asoportuaria

Las tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador por la imposición de aranceles hasta del 50% comienzan a impactar a empresas del departamento del Atlántico que tienen en ese país uno de sus mercados de exportación.

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Según datos del sector portuario, compañías del Atlántico mantienen exportaciones hacia Ecuador, principalmente en sectores industriales y químicos.

Entre los productos que salen del departamento hacia ese mercado se encuentran:

Baterías para vehículos.

Agroquímicos.

Bolsas reciclables.

Productos químicos.

Vasos de papel.

Las cifras de comercio marítimo en 2025 muestran que algunas de las empresas con mayor volumen de exportación hacia Ecuador son Baterías Willard, con 110 TEU, seguida por Adama con 98 TEU y Uniphos con 64 TEU.

También participan otras compañías como Unibol, Omega International y Unipack, además de decenas de empresas de menor escala.

“Quienes pagan los platos rotos, pues es la gente, son las empresas, empleados de esas empresas, los emprendedores, que hacen un esfuerzo monumental para vender en otro país y, en este momento, un tema como el de los aranceles está bien delicado”, dijo Lucas Ariza, director Ejecutivo de Asoportuaria.

Colombia mantiene un flujo marítimo de exportaciones hacia Ecuador cercano a 27.200 TEU (más de 620.000 toneladas), concentrado principalmente en los puertos de Puerto de Buenaventura y Puerto de Cartagena, mientras que el Puerto de Barranquilla aporta alrededor de 589 TEU (13.500 toneladas).

Ecuador se sitúa como el quinto destino de las exportaciones colombianas, con ventas aproximadas de 7,9 billones de pesos.

De estas exportaciones, cerca del 15 % corresponde a energía, mientras que el 85 % restante abarca productos manufacturados y bienes de consumo elaborados por miles de compañías, incluyendo medicamentos, plásticos, productos de aseo, alimentos procesados, cosméticos y autopartes.

El sector portuario enfatiza la urgencia de normalizar las relaciones comerciales con Ecuador para garantizar la continuidad del comercio y la estabilidad de las empresas involucradas.