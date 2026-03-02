Gremios empresariales de Colombia y Ecuador piden acabar guerra de aranceles

Los gremios empresariales de Colombia y Ecuador alertaron que las recientes sobretasas y restricciones al comercio bilateral, por cuenta del aumento de los aranceles que ya están en 50% por parte del país vecino y en un anuncio por parte de Colombia. Los empresarios advierten que esto está afectando el empleo, disparando el contrabando y poniendo en riesgo la integración económica entre ambos países.

Según los cálculos de los gremios, son más de 100.000 empleos que se verán afectados en Colombia y 200.000 empleos en Ecuador de 2.000 empresas comprometidas ante esta situación, lo que llevó al encuentro entre las dos naciones.

La ANDI, el Comité Empresarial Ecuatoriano, Analdex, Fenalco, entre otros, fueron los que expresaron su posición frente a las medidas adoptadas, en medio de tensiones relacionadas con temas de seguridad y diferencias políticas.

El mensaje que emitieron fue que las decisiones comerciales están teniendo efectos económicos directos y, de mantenerse, podrían profundizar el impacto sobre empresas, trabajadores y consumidores.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, calificó la situación como “tremendamente preocupante” y recordó que la relación económica entre ambos países es una de las más estrechas de América Latina.

“Las restricciones al comercio no solucionan problemas que no son comerciales”, aseveró.

Según explicó, Colombia y Ecuador han construido durante años un esquema productivo complementario. Hay compañías colombianas que venden más del 70% de su producción al mercado ecuatoriano y empresas ecuatorianas con alta dependencia del mercado colombiano. En ese contexto, cualquier barrera no solo encarece productos, sino que pone en peligro la sostenibilidad de varios negocios.

Mac Master insistió en que el sector empresarial no está entrando en debates políticos. “Nosotros trabajamos para que los países puedan producir y generar empleo”, dijo, al subrayar que el llamado es técnico y orientado a proteger la actividad económica formal.

Sobretasas y barreras

Acerca del comercio exterior, el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, pidió desmontar de forma inmediata las sobretasas, aranceles y restricciones que se han impuesto desde finales de enero.

“Los dos países nos estamos maltratando, dañando en su aparato económico al restringir el comercio formal y legal, y solamente estamos beneficiando a la ilegalidad”, aseguró.

Le puede interesar: SuperSociedades sanciona a Impoamericana Roger, inmersa en corrupción de carrotanques en UNGRD

A su vez, María Paz Jervis, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) del Comité Empresarial Ecuatoriano, afirmó que la medida aplicada al comercio de Colombia afectará directamente el PIB. “Por cada dólar de recaudación se pierden seis dólares de importaciones formales”, resaltó.

Díaz planteó crear una mesa de diálogo bilateral que permita hacer seguimiento a los temas de seguridad que han sido mencionados por el Gobierno ecuatoriano. Según explicó, si existen compromisos pendientes, estos deben verificarse y corregirse, pero sin castigar el intercambio legal de bienes.

Para la dirigente gremial, mantener las barreras no resuelve las diferencias entre gobiernos, pero sí afecta directamente a las empresas que operan dentro de la ley.

Contrabando al alza

Acerca de los efectos en la frontera entre ambos países, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reveló que el contrabando en la zona habría aumentado 72% en los últimos meses, según reportes del gremio en Nariño. Al mismo tiempo, las ventas en ese departamento han disminuido más de 60%, golpeando especialmente a pequeños y medianos comerciantes.

“Detrás de los 2.200 millones de dólares de la balanza comercial entre los dos países hay muchas personas, muchos rostros que están sufriendo las consecuencias”, señaló Cabal.

¿Relación comercial?

El intercambio entre Colombia y Ecuador es importante ya que, en muchos sectores existen insumos que cruzan la frontera para transformarse y luego regresar como productos terminados.

Cuando se aplican sobretasas o aranceles adicionales, los costos se elevan en cada etapa del proceso. Esto reduce la competitividad, presiona los precios al consumidor y puede frenar las inversiones.

La preocupación empresarial también tiene un componente regional, porque Ecuador ejerce actualmente la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina (CAN), creada para facilitar la integración comercial. Lo que, para los gremios, mantener restricciones va en contravía de ese objetivo.

Algunos de los productos que tienen aranceles, son frijol, el arroz al calzado, entre otros.