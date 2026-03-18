Controversia en Barranquilla por alzas del impuesto predial en más del 45%

Un creciente malestar ciudadano ha encendido el debate público en Barranquilla tras múltiples denuncias sobre incrementos considerados “desproporcionados” en el impuesto predial. La situación ya llegó al Concejo Distrital, donde se exige claridad sobre los criterios utilizados para fijar estos cobros.

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El concejal Antonio Bohórquez radicó un debate de control político para que la administración distrital explique los aumentos, que según los casos documentados, oscilan entre el 45% y hasta el 300% de un año a otro.

“¿Estamos frente a una burbuja inmobiliaria o ante errores en la actualización catastral? No es razonable que viviendas sin mejoras, sin remodelaciones ni inversiones, aparezcan con avalúos significativamente más altos. Tengo casos documentados de predios que pasaron de 100 a 250 millones de pesos sin que se haya hecho ninguna intervención. Es difícil entender cómo estos incrementos desproporcionados terminan afectando a familias de estratos 1, 2, 3 e incluso 4, elevando directamente el costo del impuesto predial”, explicó.

Embargos y destino de los recursos

Otro de los puntos clave que busca abordar el cabildante es el aumento en los procesos de embargo y secuestro por deudas del predial desde el año 2020, lo que ha generado preocupación entre los contribuyentes.

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Asimismo, Bohórquez cuestionó el destino de los recursos recaudados, señalando que cerca del 65% estaría siendo destinado al pago de deuda, y no a inversión social o infraestructura, lo que también será tema central del debate en el Concejo.