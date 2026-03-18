Mineducación compulsa copias ante la Fiscalía contra directivos de la Unimetro: esto se sabe

Fachada de la universidad en Barranquilla / Cortesía (Unimetro)

El Ministerio de Educación compulsó copias ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos de la Universidad Metropolitana.

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De acuerdo con un comunicado firmado por Ivonne Acosta Acero, representan de la Fundación Acosta Bendeck, la decisión del Ministerio se produjo tras analizar las pruebas que remitió relacionadas con una presunta toma irregular del control de la universidad, así como cuestionamientos sobre la designación del rector.

Entre los directivos mencionados en la investigación figuran Luis Fernando Acosta Osio, presidente del Consejo Directivo; José Borré Aguilera, rector de la universidad; además de Carlos Julio Macía, representante de la Arquidiócesis de Barranquilla.

Según el documento, las irregularidades incluirían un posible desfalco superior a 40 mil millones de pesos, recursos que habrían sido desviados a través de empresas de papel y operaciones vinculadas al Hospital Metropolitano, con presuntos nexos con miembros del Consejo Directivo.

El comunicado también advierte sobre posibles delitos cometidos al interior del máximo órgano de gobierno de la institución, así como denuncias de violencia sistemática de género contra la denunciante.

Por ello, el caso fue puesto en conocimiento de la fiscal General Luz Adriana Camargo, quien deberá liderar las investigaciones correspondientes.