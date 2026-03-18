Juzgado niega tutela contra proceso de elección de rector en la Uniautónoma

El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla falló en primera instancia la acción de tutela que buscaba frenar el proceso de elección del rector en la Universidad Autónoma del Caribe, tras considerar que se superó el presunto conflicto de intereses del rector (e) y candidato Jorge Senior, con el nombramiento de un rector ad hoc para el proceso, por parte del Consejo Superior.

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Para el despacho judicial, esta actuación resolvió de fondo la situación que originó la tutela, lo que generó una “carencia actual de objeto”.

Sin embargo, SINPAEC-UAC, uno de los sindicatos de la universidad, anunció que impugnará la decisión.

Nelson Martelo Viana, presidente de SINPAEC-UAC, dijo que “no solamente estamos frente a un hecho superado, sino frente a un hecho consumado y esto es grave porque envía un mensaje equivocado de que los procesos pueden avanzar sin resolverse de fondo y luego declararse irreversible”.

La designación del rector ad hoc Pablo Bonaveri, el 26 de febrero, hizo que fuera levantada la medida cautelar que había suspendido la elección del rector.

La sesión finalmente se realizó y fue escogido Senior como rector en propiedad para los próximos cuatro años.

La Universidad Autónoma del Caribe emitió un comunicado en donde señala que “la decisión del juez constitucional reafirma la postura fáctica y jurídica asumida por el Consejo Superior durante el proceso electoral y respalda la legalidad del trámite electoral que culminó con la designación del rector Jorge Senior Martínez para el período 2026-2030 (…) y pone fin al relato distorsionado acerca de la falta de legalidad y legitimidad del proceso electoral”.