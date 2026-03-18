A la cárcel alias ‘Tata’, señalado de participar en crimen de hermanas Hernández Noriega en Malambo

En la mañana de este martes 17 de marzo se llevó a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan David Taboada Olivera, de 19 años, conocido con alias ‘Tata’, quien, según la Fiscalía, habría participado en los homicidios de las hermanas, menores de edad, Hernández Noriega, en una zona enmontada de Malambo.

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El juez 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías, Crisanto Rhenals Correa, tras escuchar la solicitud de la Fiscalía, decidió enviar a prisión a alias Tata, mientras avanza el proceso en su contra.

Durante la diligencia, Rhenals Correa hizo lectura de los testimonios de testigos del caso que fueron recopilados por la Fiscalía y llamó la atención uno de ellos cuando un testigo clave del ente acusador reveló que alias El Mono, el menor implicado en el hecho, habría amenazado a alias ‘Tata’ y a él con dispararles si no procedían a asesinar a las hermanas Hernández Noriega.

Las adolescentes asesinadas fueron identificadas como Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, quienes fueron halladas sin vida y enterradas en una zona enmontada de Malambo.

La investigación avanza mientras sus familiares exigen justicia por el crimen que ha conmocionado a la ciudad.