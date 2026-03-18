“Comités no deben ser burocráticos, ni espacios de disputa interna”: Pacto Histórico

Caracol Radio conoció la circular político-electoral del Pacto Histórico en la que se trazan lineamientos para la campaña presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué, con énfasis en evitar disputas internas y estructuras burocráticas en los comités.

En el documento, la colectividad es clara en que “no deben convertirse en estructuras burocráticas, ni en escenarios de disputa interna”, y señala que estos espacios “deben ser ágiles de coordinación para la acción política”.

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La circular también establece que la estrategia se basa en la construcción de una gran alianza social y política denominada “Pacto por la Vida”, con la que se busca “conformar un gobierno de coalición progresista y democrático”.

En cuanto a la organización territorial, se ordena la creación inmediata de comités en todos los niveles, dejando claro que “habrá un único comité por territorio y se prioriza la articulación y unidad”. Entre sus funciones están el balance de presencia electoral, la integración de sectores políticos y sociales y la ejecución de orientaciones para el cuidado del voto.

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Sobre los comités sectoriales, el Pacto Histórico indica que estarán conformados por distintos grupos sociales como campesinos, mujeres, juventudes, víctimas y empresarios, entre otros, y reitera que su naturaleza será “no burocrática” y orientada a “difundir el mensaje, ampliar la base social y organizar la movilización y defensa del voto”.

La colectividad también anunció el lanzamiento de una campaña nacional de voluntariado con el objetivo de “construir un movimiento ciudadano amplio”, que tendrá tareas como la difusión del programa, la movilización y la convocatoria ciudadana.

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En materia financiera, la circular advierte que “la Gerencia Nacional es la única autorizada para manejar recursos” y prohíbe el recaudo por terceros, mientras que en comunicaciones se fortalecerá el equipo nacional para unificar mensajes y distribuir contenidos en todo el país.

Finalmente, el documento señala que el programa de gobierno “continúa en construcción colectiva” y confirma el inicio de una nueva etapa de la gira nacional de la fórmula presidencial, al tiempo que se refuerza la estrategia “Cuida tu voto” con testigos electorales, abogados y auditores para “garantizar transparencia y respeto al voto ciudadano”.