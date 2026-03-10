“No tomamos decisiones por presiones, sino por coherencia”: Gabriel Becerra sobre Aida Quilcué

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gabriel Becerra, coordinador del Pacto Histórico, y además representante a la Cámara, habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y expresó su opinión sobre la decisión que tomó el candidato Iván Cepeda de designar a la senadora de esa misma colectividad, Aida Quilcué, como su fórmula vicepresidencial.

“La decisión se toma por coherencia. Si hay algo que el pueblo colombiano está reconociendo en el liderazgo de Iván Cepeda es que es un hombre coherente, auténtico y preparado”, dijo Becerra.

Y se refirió a Quilcué como “una mujer admirable, la mujer cotidiana del pueblo, representa muy bien a la mayoría del pueblo colombiano y es coherente con lo que Iván Cepeda ha venido pregonando toda su vida”.

De otro lado, respondió a las críticas de quienes dicen que Quilcué no suma votos de otros sectores: “En Colombia existe una cultura política donde hacer alianzas se reduce a hacer componendas o simplemente buscar votos, pero nosotros queremos resaltar que su nombre expresa coherencia con un Gobierno”.

También agregó que “Aida representa un movimiento social muy representativo, de carácter étnico, indígena en particular. Queremos un gobierno que luche contra la discriminación, que no excluya más a las mujeres ni a nadie por el color de su piel o su forma de pensar, que respete la vida y que ayude a construir la reconciliación nacional y la paz”.

