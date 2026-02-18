Pacto Histórico recusó al magistrado Álvaro Hernán Prada por investigación a su lista al Senado

El Pacto Histórico presentó una nueva recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE) , por su participación en la investigación que busca eventualmente revocar la lista al Senado de esa colectividad.

El exmagistrado Luis Guillermo Pérez Casas confirmó la acción y explicó que fueron notificados de un auto mediante el cual Prada asume competencia para practicar pruebas y avanzar en la investigación.

Según Pérez Casas, este proceso podría conducir a la revocatoria de la lista al Senado del movimiento.

Álvaro Hernán Prada y el Pacto Histórico

De acuerdo con el exmagistrado Prada tendría un interés directo en el caso, al considerar que ha manifestado posiciones contrarias frente al Pacto Histórico y recordó que Prada milita en el partido Centro Democrático.

“Acabamos de ser notificados de un auto en el que asume competencia para practicar pruebas y adelantar una investigación que conduciría eventualmente a revocar la lista al Senado del Pacto Histórico. Es claro que tiene un interés directo”, señaló.

El exmagistrado agregó que, pese a las solicitudes para que se declarara impedido, el togado no lo ha hecho, por lo que la colectividad decidió formalizar la recusación en su contra ante el CNE.

