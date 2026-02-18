Pacto Histórico recusó al magistrado Álvaro Hernán Prada por investigación a su lista al Senado
La colectividad presentó una nueva recusación ante el Consejo Nacional Electoral. Lea acá los detalles.
El Pacto Histórico presentó una nueva recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE), por su participación en la investigación que busca eventualmente revocar la lista al Senado de esa colectividad.
El exmagistrado Luis Guillermo Pérez Casas confirmó la acción y explicó que fueron notificados de un auto mediante el cual Prada asume competencia para practicar pruebas y avanzar en la investigación.
Según Pérez Casas, este proceso podría conducir a la revocatoria de la lista al Senado del movimiento.
Álvaro Hernán Prada y el Pacto Histórico
De acuerdo con el exmagistrado Prada tendría un interés directo en el caso, al considerar que ha manifestado posiciones contrarias frente al Pacto Histórico y recordó que Prada milita en el partido Centro Democrático.
“Acabamos de ser notificados de un auto en el que asume competencia para practicar pruebas y adelantar una investigación que conduciría eventualmente a revocar la lista al Senado del Pacto Histórico. Es claro que tiene un interés directo”, señaló.
El exmagistrado agregó que, pese a las solicitudes para que se declarara impedido, el togado no lo ha hecho, por lo que la colectividad decidió formalizar la recusación en su contra ante el CNE.
