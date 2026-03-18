Armada Nacional abrió convocatorias en marzo para bachilleres y profesionales: Así puede aplicar

La Armada Nacional de Colombia, entidad encargada de ejercer presencia y soberanía sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, ha abierto su primera convocatoria de 2026 para jóvenes colombianos que quieran incorporarse a opciones como:

Cadetes navales regulares.

Grumetes Navales regulares.

Infantería de marina.

Cuerpo administrativo.

Estas convocatorias contemplan perfiles de personas a punto de terminar su bachillerato como incluso técnicos, tecnólogos y profesiones. Las inscripciones están disponibles desde el 16 de marzo y ya son públicos los requisitos y pasos para que los interesados se inscriban y estén atentos a las pruebas psicotécnicas y resultados que serán publicados próximamente.

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¿Qué requisitos se necesitan para aplicar a las convocatorias de la Armada Nacional?

Según la entidad, se necesitan cumplir estas primeras condiciones para inscribirse a cualquiera de las modalidades ofertadas:

Ser colombiano(a).

No haber sido condenado a penas establecidas en el sistema penal.

No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.

No tener indagaciones o investigaciones pendientes en materia penal, disciplinaria o fiscal.

Contar con los títulos y certificaciones para cada programa.

No tener multas pendientes de pago por medidas correctivas relacionadas con comportamientos contrarios a la convivencia.

Estatura mínima: Para algunas vacantes los hombres tendrán que tener más de 1,60m o 1,65; mientras que para las mujeres será 1,55 y 1,60.

Saber nadar (se hará una prueba en el proceso de selección).

No tener tatuajes visibles con cualquier uniforme de la institución.

Cabe acotar que los tres últimos requisitos no son excluyentes, por lo que su candidatura puede seguir siendo considerada por la Junta de Admisión. Luego entrarán otras variables para tener en cuenta como su puntaje del ICFES, si necesita tarjeta profesional o si está en bachillerato o tiene un título técnico o tecnólogo para el cargo al que aspira.

¿Qué rangos de edad se contemplan para cada programa de la Armada Nacional?

Cada cargo requiere una edad mínima y máxima para aspirar, las cuales son:

Cadete naval regular: entre 16 y 21 años.

Cadete de infantería de marina: entre 16 y 21 años.

Grumete naval regular: mayor de 16 y menor de 23 años.

Alumno de infantería de marina: mayor de 16 y menor de 23 años.

Grumete del cuerpo administrativo: ser menor de 29 años.

Cadete del cuerpo administrativo: ser menor de 29 años.

La Armada nacional enfatiza que quien no cumpla con los requisitos relacionados para su proceso (por ejemplo, en los cuerpos administrativos se tener cierto puntaje de ICFES o título profesional) debe abstenerse de efectuar la consignación por la inscripción, ya que no será tenido en cuenta.

¿Cómo inscribirse a las convocatorias de la Armada Nacional?

Puede comenzar su proceso de manera virtual accediendo a la página web de inscripciones de la Armada Nacional, a la que puede acceder haciendo clic aquí.