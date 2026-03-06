Este fue el Almirante Padilla: Héroe Nacional que tendrá película donde saldrá Gustavo Petro

De fondo: Pintura ilustrativa del Almirante Padilla (Crédito: Armada Nacional) . Al lado, imagen del presidente Gustavo Petro con Cuba Gooding Jr, actor ganador del Óscar en 1997 qie protagonizará la película sobre el prócer.

A inicios de marzo se conoció que RTVC, de la mano del Gobierno Nacional, está rodando un largometraje sobre el almirante Padilla, prócer de la independencia que será interpretado por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr, ganador de un Premio Óscar en 1997.

Sobre esto proyecto se sabe que será estrenado a mitad de año y que el Gobierno invirtió más de 15.000 millones de pesos ($4 millones de dólares). Así entonces, conozca la vida de este héroe nacional.

Sobre la película: La filmación completa de la escena de película en la que aparece el presidente Gustavo Petro

¿Quién fue el Almirante Padilla?

José Prudencio Padilla López fue un militar nacido el 19 de marzo de 1784, en Riohacha, La Guajira. Como menciona Señal Memoria, era de origen mulato (su abuelo Prudencio era nacido en Jamaica), lo que le hizo asumir las banderas políticas de las poblaciones afro en la Costa Caribe, que estaban en tensiones con los criollos (colombianos de ascendencia española).

Gran parte de su vida de desarrolló en el mar. Según el Banco de la República, desde joven se vio involucrado en las labores navales, ya que a los 19 años ingresó a la Real Armada Española y a los 23 llegó a participar en la batalla de Trafalgar en 1805, durante las guerras Napoleónicas que tenían por objetivo en aquel entonces la toma de las islas británicas.

Sobre el filme en su honor: “Hay desconocimiento histórico”, denuncian academias del Caribe sobre película del almirante Padilla

Debido a la derrota de la escuadra franco-española, Padilla fue tomado como esclavo y obligado a hacer labores forzadas como la fabricación de armas y mantenimiento de arsenal naval para los ingleses.

Después de un par de años, logró ser liberado en 1808 y regresó a América. Durante esta etapa fue contramaestre en Cartagena de Indias y posteriormente participó en acciones navales contra los realistas en Santa Marta en 1810, y en el proceso de declaración de independencia de Cartagena del 11 de noviembre de 1811, tal y como mencionan las Fuerzas Militares de Colombia en un blog de su biografía.

Su experiencia marítima también fue esencial para la campaña de independencia liderada por Simón Bolívar. Padilla ayudó a consolidar una fuerza naval que permitió enfrentar a la flota española en rutas estratégicas como el Caribe y el río Magdalena, facilitando la comunicación y el abastecimiento de los ejércitos independentistas en momentos decisivos de la guerra.

¿Por qué el Almirante Padilla es considerado prócer de la Independencia?

La Armada nacional nombró a su Escuela de Cadetes en honor al Almirante Padilla (Crédito: Armada Nacional) Ampliar La Armada nacional nombró a su Escuela de Cadetes en honor al Almirante Padilla (Crédito: Armada Nacional) Cerrar

El hito que lo consagra como prócer de la independencia se dio en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823. Como relata la Armada de Colombia, la escuadra nacional derrotó a la flota realista española dirigida por el capitán de navío Ángel Laborde y Navarro, que consolidó la independencia de los territorios de la Gran Colombia frente al dominio de la Corona. Por esta victoria, Padilla es considerado el principal héroe naval de la independencia en la región.

Así fue la muerte del Almirante Padilla

Según el Banco de la República, en el último año de su vida, el Almirante Padilla ejerció como Senador elegido por el departamento de Magdalena, sin embargo, fue acusado de defender la Convención de Ocaña, que buscaba reformular la estructura política de la Gran Colombia por medio de una Asamblea Constituyente.

Debido al fracaso de esta, Simón Bolívar asumió poderes dictatoriales y entre los personajes que fueron arrestados durante esta etapa, estuvo Padilla.

Lea: Directores de Padilla revelan cómo presidente Gustavo Petro terminó siendo un extra en la película

Estando en prisión, en 1828, ocurrió la Conspiración Septembrina, que fue un intento de atentado a Simón Bolívar, y donde el almirante fue acusado de haber hecho parte, aunque sin pruebas concluyentes. Debido a esto, fue condenado a pena de muerte junto con los conspiradores el 2 de octubre de ese año en Bogotá, donde fue fusilado en la que es hoy la Plaza de Bolívar.

Escultura de Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar (Getty Images) / Nirian Ampliar Escultura de Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar (Getty Images) / Nirian Cerrar

Aunque fue considerado un paria debido a este final, luego se demostraría que el Almirante nunca hizo parte de este atentado. En 1832, la Convención Granadina reivindicó su nombre y memoria eximiéndolo de los delitos por los que fue condenado.

Le puede interesar: Expresidentes colombianos que enfrentaron juicio: esto hace diferente el caso de Álvaro Uribe