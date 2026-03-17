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Todo lo que él hacía en radio daba ganas de escuchar: Eduardo aponte recuerda a Heliodoro Otero

Heliodoro Otero, falleció a los 95 años, él era considerado como una de las voces más emblemáticas de la radio en Colombia. Con una trayectoria de casi siete décadas, trabajó en cadenas como RCN Radio, Caracol Radio y Todelar.

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Además de locutor, participó en narración de documentales y en el noticiero cinematográfico Actualidad Panamericana. Su carrera comenzó en la aviación, pero en 1950 obtuvo su certificación como locutor profesional. También trabajó como apuntador en telenovelas y fue un apasionado de la música.

Su fallecimiento marca la despedida de una figura clave en la historia y memoria de la radiodifusión colombiana.

En Caracol Radio, recordamos su gran legado con otra de las voces más reconocidas y recordadas de la radio, con Eduardo Aponte quién habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo.

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“Él era el único profesional de noticias que yo podía oír a gusto y que no se me pegaba el acento, tenía una voz tan hermosa, melodiosa, bien timbrada, bien pausada, era el maestro Heliodoro Otero”, recordó su colega Eduardo Aponte.

Indicó que era una de las voces más espectaculares: “Todo lo que él hacía daba ganas de escuchar por su pronunciación tan exacta y por ser una de las figuras de la radio colombiana”, dijo.

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