Se estrena el tráiler de ‘Duna: Parte Tres’, que presenta el debut de Robert Pattinson como villano

Este jueves se estrenó el tráiler de ‘Duna: Parte Tres’, la última parte de la trilogía del director y guionista francés Denis Villeneuve, que presenta el debut del actor inglés Robert Pattinson como el villano Scytale.

Este tráiler marca el regreso de los actores Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, Javier Bardem, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa, quienes retoman sus papeles de las dos primeras partes, con Robert Pattinson integrándose al reparto.

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‘Duna: Parte Tres’ es una próxima película dirigida por Villeneuve, quien coescribió el guion con Brian K. Vaughan.

Está basada en la novela de 1969 ‘El mesías de Dune’ de Frank Herbert.

Es la secuela de ‘Duna: Parte 2’ de 2024 y la tercera película de la franquicia dirigida por el canadiense.

Durante la promoción de la primera parte en 2021, Villeneuve confirmó sus planes de adaptar ‘El mesías de Dune’ si las películas de Dune tenían éxito, siendo la última entrega de la trilogía.

Tras el éxito de ‘Duna: Parte Dos’, se confirmó que la película estaba en desarrollo, y Warner Bros. fijó su fecha de estreno para el 18 de diciembre de 2026.

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Después de que se anunciara el reparto a lo largo de marzo, el rodaje principal comenzó en julio de 2025 en Budapest y Abu Dabi y finalizó en noviembre de ese mismo año.

El compositor y productor musical alemán Hans Zimmer regresó para componer la banda sonora, como lo hizo en las dos primeras partes de la trilogía.