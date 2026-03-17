Una historia de amor y perdón: Tamara Trottner, protagonista de la historia ‘Nadie nos vio partir’

Tamara Trottner, autora mexicana, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Anáhuac y la persona en quien se basa la historia de la popular serie de Netflix ‘Nadie nos vio partir’, conversó con 6AM W acerca de su vida y cómo logró perdonar a su padre luego de que la raptara a ella y a su hermano.

Contó que para el momento en que su padre se los llevó del lado de su madre, década de 1960, esa acción no era percibida como un delito, por lo que pudo llevárselos sin ningún tipo de permiso.

A pesar de esto, mencionó que con el paso del tiempo logró personar a su padre. “Lo que más me curó fue pedirle perdón, ambos nos perdimos de muchas cosas y nos perdonamos. Esta es una historia de mucho amor”.

¿Qué pasó con su padre?

“Él se quedó viviendo en Estados Unido y de vez en cuando venía a México. Al inicio le reclamé, pero estuvimos compartiendo mensajes, correos, y se recuperó una relación muy linda de confianza y entendimiento de que los seres humanos somos de luces y sombras”, comentó.

¿Qué pasó con su madre?

Destacó que su madre tuvo una relación “hermosa” con Carlos, su pareja. “Viví con ellos y todos quisiéramos ser vistos como ellos se miraban”.

¿Cómo fue plasmar la historia en una serie?

Calificó como “fuertísimo” el recordar todas esas cosas que le pasaron en su niñez. “Jamás me imaginé cómo me afectaría verlo”. Además, sostuvo que hubo momentos en la filmación en que quebraba en llanto: “una catarsis muy fuerte”.

Sin embargo, resaltó el poder que tiene Netflix para hacer llegar su historia a decenas de países del mundo, recibiendo así retroalimentación sobre su historia y la producción en diferentes idiomas.

“Todo lo que me pasó me convirtió en un mejor ser humano. Mis hijos y yo nos reímos de lo sobreprotectora que soy, pero agradezco lo que me sucedió. Mi madre siempre me dijo que esto me haría más fuerte”, señaló.

Escuche la entrevista completa aquí: