El ganador del Oscar a ‘Mejor actor’, Michael B. Jordan, celebró su triunfo comiendo hamburguesas

Los Angeles, CA - March 15, 2026: Michael B. Jordan attends The Vanity Fair Oscar party held at the LACMA's new David Geffen Galleries in Los Angeles, CA, Sunday, March 15, 2026. (Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images) / Jason Armond

El actor, productor y director estadounidense Michael B. Jordan celebró su triunfo de este domingo en los Oscar a ‘mejor actor’ por su papel como Elijah “Smoke” Moore / Elias “Stack” Moore en la película ‘Pecadores’, comiendo hamburguesa.

Después de recibir la estatuilla, la estrella de Hollywood fue a la cadena de hamburguesas ‘In-N-Out’ y desató la locura entre los clientes.

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Al momento de hacer su pedido, todo el mundo se sorprendió al verlo con su estatua en el restaurante de comida rápida, donde además tomó fotos y firmó autógrafos a los empleados que lo atendieron.

Tras recibir su pedido, se sentó en una mesa como cualquier otro comensal y entre risas y fotos, disfrutó de dos hamburguesas dobles con gaseosa y dos porciones de papas.

Esta no es la primera vez que un actor ganador del Oscar sale a celebrar comiendo una hamburguesa de la famosa cadena de restaurantes.

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El año pasado, el ganador de la misma categoría que Jordan, Adrien Brody, quien interpretó a László Tóth en ‘El Brutalista’, fue con su familia a comer hamburguesas, al igual que la ganadora de ‘Mejor actriz de reparto’, Zoe Saldaña, por su papel como la abogada Rita Mora Castro en ‘Emilia Pérez’.

Pero se dice que esta tradición viene desde 2005, cuando la actriz Hilary Swank se llevó el Oscar a ‘Mejor actriz’ por su papel como Mary Margaret “Maggie” Fitzgerald en la película dirigida por Clint Eastwood ‘Golpes del destino’.