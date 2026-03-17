Todo está listo para la realización de la novena versión del Risaralda Bird Festival

Pereira

Del 19 al 22 de marzo se llevará a cabo la novena edición del Risaralda Bird Festival, un evento que reunirá a expertos, observadores de aves y amantes de la naturaleza en torno al aviturismo y la conservación ambiental.

El festival se consolida como uno de los encuentros más importantes del país en este sector, respaldado por la riqueza natural del territorio, que cuenta con más de 240 especies de aves registradas, de las cuales 38 son migratorias y cinco consideradas emblemáticas en Colombia.

El evento contará con una programación académica que se desarrollará en el Teatro Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde participarán más de seis conferencistas internacionales provenientes de Colombia, España y Ecuador.

Entre los invitados se destacan el conservacionista español José María Nogués, el investigador ecuatoriano Daniel Arias Cruzatty, coordinador de la red global del Laboratorio de Ornitología de Cornell, y la bióloga colombiana Andrea Morales Rozo, quienes abordarán temas relacionados con la conservación, las aves migratorias y la ciencia ciudadana.

Lea también: Alerta desde Ukumarí en Pereira por presuntas malas condiciones del simio Yoko en Brasil

Juan Carlos Noreña, director del Risaralda Bird Festival, indicó que el evento busca fortalecer el avistamiento de aves como motor de turismo sostenible, promoviendo la llegada de visitantes interesados en la biodiversidad del Eje Cafetero y el conocimiento de los ecosistemas locales.

“El Risaralda Bird Festival es una promoción del aviturismo. Buscamos que vengan visitantes a conocer nuestras aves, pero también fortalecer el conocimiento para la protección y conservación de los hábitats naturales donde viven estas especies”, afirmó Noreña.

Además de las actividades académicas, el festival incluirá jornadas de observación de aves en diferentes puntos del departamento, incentivando la protección de los hábitats naturales y el reconocimiento de la biodiversidad local.

El evento también busca que la ciudadanía se apropie de su entorno natural, promoviendo el cuidado de los espacios verdes y la valoración de las especies que hacen parte del paisaje urbano y rural.

Con esta novena edición, el Risaralda Bird Festival reafirma su papel como una plataforma para la promoción del turismo de naturaleza y la conservación ambiental en la región.

Le interesa: Avanza proceso para declarar área protegida en Santa Cecilia, Pueblo Rico