Alerta desde Ukumarí en Pereira por presuntas malas condiciones del simio Yoko en Brasil

Pereira

“Nos vendieron un falso positivo con el santuario en donde se encuentra Yoko”, es lo que dice el gerente de Ukumarí, Raul Murillo, en una sesión del Concejo Municipal de Pereira, donde señaló que Yoko está en un sitio que se hace llamar santuario y lo que parece es una “favela de monos”, en concreto, y sin una clínica buena, es lo que señala el director de esta entidad.

Hace un año que Yoko fue trasladado y expresa Murillo, no vive en buenas condiciones y por ley es imposible que Yoko vuelva al país, ya que está prohibido la entrada a Colombia de grandes simios y si se pudiera, el costo sería de 23 mil dólares.

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“Nos vendieron un falso positivo, diría yo, que iba para un hogar pues una cosa la maravilla, que iba a ser el chimpancé más feliz del mundo, iba a convivir con otros 50 y la verdad es que no, pues llegó a un sitio que se dice, se hace llamar un santuario en Brasil y la verdad parece es una favela de monos, lleno de concreto, se lo llevaron de un estrato 6 para un estrato 2.″

Señala el gerente que lo que se podría hacer es tratar de que a Yoko lo trasladen por medio de una veeduría internacional para darle una buena vida a este animal, que señala Murillo, es pereirano y fue un error su traslado, termina realizando una fuerte crítica al santuario de Sorocaba.

“Deberían hacer una cruzada internacional para que vaya a un sitio mejor o incluso a un bioparque donde de verdad lo puedan tener con mejores condiciones, porque literal, esto es de un señor que se hace llamar filántropo, un rico de Brasil, pero pues lo que le mandamos fue un mono pa’ él, pa’ que vaya y lo sobe, le de un cepillo de dientes, le de crispetas, porque tristemente es lo que está pasando allá.”

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Varios concejales manifestaron su preocupación y solicitan una explicación de esto a las autoridades que estuvieron y ayudaron al traslado de este primate.