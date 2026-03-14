Avanza proceso para declarar área protegida en Santa Cecilia, Pueblo Rico

Pueblo Rico

En el corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico, al occdente de Risaralda, autoridades ambientales y organizaciones de conservación socializaron con la comunidad los avances del proceso para declarar como área protegida el territorio conocido como Alto Amurrupá, una zona considerada clave por su enorme riqueza ambiental.

El proceso es liderado por la Carder en articulación con la organización Wildlife Conservation Society, y surgió a partir de una solicitud hecha en 2024 por el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de Santa Cecilia, que buscaba fortalecer la protección de este ecosistema.

El área se ubica en una zona estratégica de transición entre la cordillera de los Andes y el Chocó Biogeográfico, lo que le otorga una biodiversidad excepcional. Allí habitan especies emblemáticas como el oso andino, el puma y el jaguar, consideradas claves para el equilibrio de los ecosistemas.

Durante el encuentro con la comunidad se presentaron los avances alcanzados en 2025, que incluyeron procesos de caracterización biológica, análisis de interacciones de fauna, estudios sobre gobernanza del territorio y evaluaciones relacionadas con el cambio climático, además de la delimitación inicial del polígono del área a proteger.

Para este 2026, el proceso entrará en una etapa decisiva que incluye completar la fase de aprestamiento técnico, realizar consultas sectoriales, avanzar en la caracterización jurídica del territorio y definir los objetivos de conservación que orientarán el manejo del área protegida.

Cristian Preciado, integrante de la Junta del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de Santa Cecilia

“Para nosotros es importante que se cree el área de conservación, se corra la ruta, porque en esta área que tenemos habitan muchísimas especies endémicas de Colombia, como el jaguar, como la rana Oophaga histrionica, el oso de anteojos. Desde la ancestralidad hemos protegido el territorio y más ahora con la figura tendremos más recursos, tanto logísticos como humanos y profesionales, para seguir conservando y preservando.”

Desde la comunidad afrodescendiente de Santa Cecilia destacan que esta figura permitirá fortalecer la protección del territorio y garantizar su conservación para las futuras generaciones.