¿Regresarán la escultura de John Lennon al Quindío? hablaron Carlos Lehder y la gobernación

Armenia

En el Quindío, la secretaria de cultura anunció que con la ayuda del excapo del cartel de Medellín Carlos Lehder buscan recuperar la escultura de John Lennon que esculpió el maestro Rodrigo Arenas y que no se sabía de su paradero.

En redes sociales de la gobernación del Quindío el mismo Carlos Lehder en un video grabado en la abandonada Posada Alemana ubicada en autopistas del café en la vía hacia Salento confirmó que se espera que en próximos meses la escultura sea trasladada hacia el departamento del Quindío.

En el video Lehder aparece con una réplica a escala de la misma escultura de Lennon.

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Carlos Lehder “Aquí les presento una réplica de la estatua original de John Lennon. Esta réplica fue diseñada y esculpida por el maestro Arenas Betancourt que paz descanse.

Carlos Lehder con una réplica a escala de la escultura de John Lennon. Foto: Cortesía gobernación del Quindío Ampliar Carlos Lehder con una réplica a escala de la escultura de John Lennon. Foto: Cortesía gobernación del Quindío Cerrar

La original tiene 3 metros de altura y haremos lo posible por retornarla a este mismo parque hoy día de la gobernación del Quindío”

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Por su parte el secretario de cultura del Quindío Felipe Robledo en diálogo con Caracol Radio señaló que “La escultura de John Lennon es un ícono para el departamento del Quindío. Primero, es deber contar que es obra del gran maestro de artes plásticas Rodrigo Arenas Betancourt, quien fue destacado por su trabajo en torno a lo monumental, a la relación con el drama y a personajes históricos.

Tanto así que fue en sus manos que se elaboró el monumento a la batalla del pantano de Vargas como también el Bolívar desnudo Pereira o el monumento al esfuerzo que reposan en la plaza de Bolívar de Armenia.

Y agregó el funcionario “también contar que esta obra en especial tiene unas características únicas el saber que John Lennon se encuentra desnudo, que pregona la paz en una de sus extremidades, pero en todo caso aparece baleado como sucedió precisamente y que finalmente terminó matando a l personaje principal de los Beatles.

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Felipe Robledo secretario de cultura fue claro en manifestar que “esta obra ha sido uno de los elementos de mayor reconocimiento para lo que fue la posada alemana hoy propiedad del departamento del Quindío y que lograr poder contar su historia enmarcada en todo el desarrollo de artes plásticas como escultura de este gran maestro.

Y en el contexto en el que se desarrolló nos permitirá reconocernos desde el arte, desde la cultura saber qué caminos debemos seguir recorriendo y cuáles definitivamente debemos pasar la página para volver a ser una sociedad en la que a pesar de las diferencias podamos convivir en paz”