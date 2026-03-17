Aprobaron plan de manejo ambiental del Proyecto Turístico Especial “Territorio Panaca” en Quindío

Armenia

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA aprobó el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Turístico Especial (PTE) “Territorio Panaca” localizado en el municipio de Quimbaya, departamento del Quindío.

En el comunicado señala la ANLA que “Este proyecto busca consolidar el denominado “Territorio Panaca” como un modelo integral de turismo sostenible, agroturismo y educación ambiental.

Su objetivo es impulsar el desarrollo económico, social y territorial del municipio de Quimbaya y del departamento del Quindío, articulando la productividad rural, la conservación ambiental y la valorización del patrimonio cultural y natural del paisaje cafetero.

Más información Parque Panaca sigue vivo, de la mano de sus trabajadores

El PTE “Territorio Panaca” contempla la construcción, desarrollo y operación de diez etapas que incluyen: infraestructura y vivienda turística, áreas destinadas a actividades de recreación e interpretación del paisaje, equipamientos comunitarios, adecuación de vías internas y la implementación de redes de servicios públicos necesarias para el funcionamiento del proyecto.

¿Qué contempla el plan de manejo ambiental?

Contempla el mantenimiento de la infraestructura existente; el uso de áreas para el almacenamiento temporal de residuos, maquinaria, equipos y material sobrante de excavación; el aprovechamiento forestal de hasta 821 individuos arbóreos (fustales) que representan un volumen total de 718,37 m3 en coberturas antropizadas; y el vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas en las quebradas Buenavista y La Silenciosa.

Asimismo, autorizó la intervención de hasta 52,46 hectáreas de áreas nuevas y la construcción de hasta:

125,48 m de redes de acueducto y alcantarillado.

992,47 m de redes

827,48 m de redes eléctricas.

801,01 m de redes de telecomunicaciones.

593,29 m de redes de suministro de gas.

680,17 m de vías internas.

215,58 m de líneas destinadas a puentes

250 m de líneas destinadas a bicicletas aéreas.

Medidas de manejo ambiental de la ANLA

La ANLA estableció un conjunto de medidas de manejo ambiental orientadas a prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales durante las fases de pre construcción, construcción y operación del proyecto.

Estas medidas priorizan la protección de los ecosistemas más sensibles presentes en el área de influencia, entre ellos bosques de galería, guaduales y cuerpos hídricos, como las quebradas Buenavista, La Silenciosa y Las Palmeras.

El Plan de Manejo Ambiental contempla acciones para fortalecer la relación con las comunidades del área de influencia, mediante programas de información y participación comunitaria, así como la articulación con autoridades locales.

Adicionalmente, la ANLA aprobó el Plan de Compensación del Medio Biótico, que incluye acciones de restauración con enfoque de rehabilitación a través de acuerdos de conservación en 30,87 hectáreas de ecosistemas transformados del Orobioma Subandino Cauca Medio.

Contexto

Territorio Panaca”, el primer Proyecto Turístico Especial (PTE) que se llevará a cabo en Colombia, con una inversión aproximada de $896.200 millones a través de seis fuentes de financiación: socios gestores, socios capitalistas, recaudos de preventas de viviendas turísticas, fondos de inversión inmobiliaria, fondos de capital privado y deuda financiera.

Durante los próximos 6 años se desarrollará esta iniciativa a gran escala para el sector turístico, que reunirá en un solo lugar los productos de agroturismo y turismo rural, turismo de naturaleza, turismo de aventura, turismo cultural y turismo médico, de salud y bienestar.