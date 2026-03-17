Martes 17 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Por encontrar oro, habrían asesinado a policías de Tránsito en Guataquí, Cundinamarca Los uniformados atacados fueron identificados como subintendente, Diana García y el patrullero Jeison Daza oriundo del departamento del Quindío donde lamentaron su asesinato.

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey aseguró que según información preliminar los uniformados adscritos a la Policía de Tránsito del departamento habrían sido atacados en la vía Girardot- Neiva por descubrir el transporte ilegal de oro.

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Los uniformados realizaban un operativo de registro y control cuando ordenaron detener una camioneta para una verificación de rutina.

Durante el procedimiento, al adelantar la inspección del vehículo, los policías habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal.

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En medio de esta situación se produjo una agresión contra la subintendente García, quien quedó gravemente herida y falleció en un centro asistencial minutos después de su ingreso. El patrullero Daza murió en el lugar de los hechos”, dijo el gobernador.

Tras los hechos se desplegó un operativo que permitió la captura de tres personas, presuntamente responsables de estos actos, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes. El caso continúa en investigación.

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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA aprobó el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Turístico Especial (PTE) “Territorio Panaca” localizado en el municipio de Quimbaya, departamento del Quindío.

En el comunicado señala la ANLA que “Este proyecto busca consolidar el denominado “Territorio Panaca” como un modelo integral de turismo sostenible, agroturismo y educación ambiental. Su objetivo es impulsar el desarrollo económico, social y territorial del municipio de Quimbaya y del departamento del Quindío, articulando la productividad rural, la conservación ambiental y la valorización del patrimonio cultural y natural del paisaje cafetero.

Más información Lunes 16 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El PTE “Territorio Panaca” contempla la construcción, desarrollo y operación de diez etapas que incluyen: infraestructura y vivienda turística, áreas destinadas a actividades de recreación e interpretación del paisaje, equipamientos comunitarios, adecuación de vías internas y la implementación de redes de servicios públicos necesarias para el funcionamiento del proyecto.

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¿Qué contempla el plan de manejo ambiental?

Se contempla el mantenimiento de la infraestructura existente; el uso de áreas para el almacenamiento temporal de residuos, maquinaria, equipos y material sobrante de excavación; el aprovechamiento forestal de hasta 821 individuos arbóreos (fustales) que representan un volumen total de 718,37 m3 en coberturas antropizadas; y el vertimiento de aguas residuales domésticas tratadas en las quebradas Buenavista y La Silenciosa.

Asimismo, se autorizó la intervención de hasta 52,46 hectáreas de áreas nuevas La ANLA estableció un conjunto de medidas de manejo ambiental orientadas a prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales durante las fases de pre-construcción, construcción y operación del proyecto. Estas medidas priorizan la protección de los ecosistemas más sensibles presentes en el área de influencia, entre ellos bosques de galería, guaduales y cuerpos hídricos, como las quebradas Buenavista, La Silenciosa y Las Palmeras.

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El Plan de Manejo Ambiental contempla acciones para fortalecer la relación con las comunidades del área de influencia, mediante programas de información y participación comunitaria, así como la articulación con autoridades locales.

Adicionalmente, la ANLA aprobó el Plan de Compensación del Medio Biótico, que incluye acciones de restauración con enfoque de rehabilitación a través de acuerdos de conservación en 30,87 hectáreas de ecosistemas transformados del Orobioma Subandino Cauca Medio.

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Los homicidios en Armenia registran un incremento del 61%, las riñas son una de las principales causas de la criminalidad

En comparación con el mismo periodo del año anterior se registra incremento en homicidios en la ciudad, a la fecha ya son 28 casos y en 2025 eran 18 lo que refleja el aumento del 61%. El caso reciente se registró en la noche del domingo 15 de marzo donde dos habitantes en situación de calle se enfrentaron con armas blancas en medio de una riña.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez manifestó que a raíz de la agresión entre las dos personas una falleció debido a la gravedad de las heridas y el otro resultó lesionado. Reconoció que la problemática por la falta de tolerancia y convivencia es uno de los mayores factores que ha impactado en la criminalidad en la ciudad.

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Asimismo, el funcionario se refirió al caso del taxista identificado como Jhon Jaider Úsuga de 42 años de edad que fue encontrado sin vida en zona boscosa del barrio Gibraltar de la ciudad donde en medio de una riña fue asesinado con arma cortopunzante.

El secretario dio a conocer que avanzan en las investigaciones correspondientes con el fin de dar con los responsables y además porque considera es un caso que ha llamado mucho la atención debido a la forma en la que fue encontrada el cuerpo. Fue claro que actualmente avanzan en la recolección de material probatorio con el objetivo de esclarecer cuanto antes este hecho.

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Capturado alias “Bombillo” integrante del cártel de los más buscados en el Quindío

La Policía Quindío en coordinación con la Fiscalía Octava local URI de Armenia, capturaron a un hombre de 36 años de edad, en el sur de la capital del Quindío.

Esta actividad se desarrolló mediante diligencia de allanamiento y registro en la calle 30ª con carrera 43 barrio Nuevo Armenia en la comuna 3, donde le fue notificada orden de captura a un sujeto conocido como alias “Bombillo” integrante del cártel de los más buscados por el delito de hurto calificado y agravado.

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Según la Policía esta persona era dinamizadora de hurto calificado en residencias modalidad ventosa en los municipios de Armenia, Circasia y Calarcá. Por otra parte, presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado.

El capturado fue dejado a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento. Es de resaltar que, una vez finalizadas las audiencias le fue otorgado medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

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La Alcaldía de Armenia informa a los usuarios del transporte público de la ciudad que, a partir del viernes 20 de marzo, iniciará la fase 3 del Plan de Manejo de Tránsito, PMT, del intercambiador vial del coliseo del Café, por lo que se presentarán cambios en las rutas del servicio de bus urbano.

Esta etapa traerá cambios en la movilidad en el tramo comprendido entre las glorietas del Bolo Club y Bomberos, donde la circulación quedará en un solo sentido, sur–norte, por lo cual se recomienda a los pasajeros de buses urbanos programar con anticipación sus desplazamientos.

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Durante el desarrollo de esta fase, los encargados de la obra podrán realizar cierres totales de la vía, no superiores a 20 minutos, en distintos momentos del día, cuando se requiera el izaje de canastas para la construcción de los pilotes. Estas intervenciones podrían generar ajustes temporales en la movilidad y en los recorridos de algunas rutas de transporte público que transitan por este importante corredor vial.

Ante estos cambios, la Alcaldía de Armenia y la Secretaría de Tránsito y Transporte de armenia, SETTA, invitan a la comunidad a mantener la calma, tener comprensión y atender las indicaciones del personal encargado. Estas obras hacen parte de las acciones que adelanta la Administración Municipal para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la ciudad.

Las rutas de transporte público que se dirigen hacia el norte de la ciudad deberán tomar como alternativa la carrera 19 hasta la calle tercera, sector El Vaquero, para luego acceder a la carrera 23 en el sector de Bienestar Familiar y continuar hacia el sector del coliseo, donde podrán avanzar por la carrera 19 hacia el norte o por la calle segunda norte hacia la avenida Bolívar.

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En sentido norte–sur por la carrera 19, la movilidad se realizará únicamente por la carrera 23 y se habilitará un nuevo giro a la izquierda en la avenida Los Camellos, a la altura de la calle tercera (Bienestar Familiar), donde se instalarán semáforos para optimizar el paso vehicular, priorizando a los peatones.

Finalmente, mientras se ejecuta el pilotaje en el sector de Nisa Bulevar, se mantendrá el acceso vehicular garantizado para habitantes y comerciantes del sector en sentido sur–norte.

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Es alta la preocupación de las autoridades frente a los incendios en asentamientos subnormales en Armenia

Y es que son recurrentes las emergencias en los asentamientos subnormales lo que enciende las alarmas de las autoridades frente a la situación.

En lo que va del mes se han presentado dos casos, el pasado 7 de marzo se presentó la emergencia en Lomas de la Unión donde fue consumido por las llamas un inquilinato dejando 40 personas damnificadas y el reciente el pasado fin de semana donde en una zona de invasión del barrio Nuevo Armenia dejó 67 personas damnificadas y 20 viviendas afectadas.

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El secretario de gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez reconoció que es alta la preocupación y por eso avanzan en las investigaciones correspondientes para esclarecer este tipo de emergencias. Enfatizó que han puesto en conocimiento de la Policía los casos para que generen las líneas investigativas que permitan conocer los móviles que desencadenan estos incendios.

Recordó que en cada una de las emergencias realizan el acompañamiento correspondiente con las ayudas humanitarias y generando las acciones para que lleguen a los verdaderos damnificados.

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Como parte de las acciones permanentes de inspección, vigilancia y control, la Alcaldía de Armenia adelantó una nueva jornada de verificación a moteles ubicados sobre la vía Armenia – Montenegro, la cual dejó como balance el cierre preventivo de dos de estos establecimientos de alojamiento, debido a que no contaban con la totalidad de la documentación exigida para la prestación de sus servicios.

Durante la jornada se inspeccionaron cinco establecimientos del corredor vial y dos de ellos fueron objeto de dicho cierre preventivo por un periodo de tres días.

Desde la Administración Municipal el llamado es a los prestadores de servicios de alojamiento para que cumplan con la normatividad vigente, recordando que estos operativos continuarán desarrollándose en diferentes sectores de Armenia como parte de las estrategias de control y fortalecimiento del sector turístico y comercial del municipio.

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La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social hicieron un llamado de alerta a la ciudadanía, debido a la circulación de mensajes falsos en redes sociales y plataformas digitales, en los cuales se ofrece un supuesto programa denominado “Bono Mujer” por valor de $850.000, dirigido a mujeres mayores de 18 años.

Se indicó por parte de las autoridades que este programa no existe y que el Gobierno Nacional no ha creado ningún programa con ese nombre, por lo que se trataría de un intento de fraude para engañar a la población

Voceros de Prosperidad Social aclararon que todos los trámites de la entidad son gratuitos y que en ningún casi se solicita dinero ni información personal como claves o números de cuentas bancarias para acceder a los programas sociales.

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La Administración Municipal hace un llamado de alerta a toda la ciudadanía y a los beneficiarios de los programas sociales, para que no caigan en engaños en nombre de la entidad y de sus programas institucionales.

Para finalizar se invitó a las personas que reciban este tipo de mensajes a no entregar información personal ni realizar pagos, y sí a reportar cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes.

En el Quindío, la secretaria de cultura anunció que con la ayuda del excapo del cartel de Medellín Carlos Lehder buscan recuperar la escultura de Jhon Lennon que esculpió el maestro Rodrigo Arenas y que no se sabía de su paradero.

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En redes sociales de la gobernación del Quindío el mismo Carlos Lehder en un video grabado en la abandonada Posada Alemana ubicada en autopistas del café en la vía hacia Salento confirmó que se espera que en próximos meses la escultura sea trasladada hacia el departamento del Quindío, en el video Lehder aparece con una réplica a escala de la misma escultura

Por su parte el secretario de cultura del Quindío Felipe Robledo señaló que “La escultura de John Lennon es un ícono para el departamento del Quindío. Primero, es deber contar que es obra del gran maestro de artes plásticas Rodrigo Arenas Betancourt, quien fue destacado por su trabajo en torno a lo monumental, a la relación con el drama y a personajes históricos.

Tanto así que fue en sus manos que se elaboró el monumento a la batalla del pantano de Vargas como también el Bolívar desnudo Pereira o el monumento al esfuerzo que reposan en la plaza de Bolívar de Armenia.

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Y agregó el funcionario “también contar que esta obra en especial tiene unas características únicas el saber que Jhon Lennon se encuentra desnudo, que pregona la paz en una de sus extremidades, pero en todo caso aparece baleado como sucedió precisamente y que finalmente terminó matando a l personaje principal de los Beatles.

Felipe Robledo secretario de cultura fue claro en manifestar que “esta obra ha sido uno de los elementos de mayor reconocimiento para lo que fue la posada alemana hoy propiedad del departamento del Quindío y que lograr poder contar su historia enmarcada en todo el desarrollo de artes plásticas como escultura de este gran maestro.

Y en el contexto en el que se desarrolló nos permitirá reconocernos desde el arte, desde la cultura saber qué caminos debemos seguir recorriendo y cuáles definitivamente debemos pasar la página para volver a ser una sociedad en la que a pesar de las diferencias podamos convivir en paz” puntualizó el funcionario.

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El Gobierno del Quindío que lidera Juan Miguel Galvis Bedoya, a través de la secretaría de Aguas e Infraestructura, participó en una mesa de trabajo realizada en la morgue departamental ubicada en el municipio de Calarcá, con el propósito de revisar el avance de las adecuaciones que se adelantan en esta infraestructura clave para el funcionamiento del sistema de Medicina Legal en el departamento.

Durante la reunión, el secretario Jurídico de Contratación del Gobierno del Quindío, Juan Carlos Alfaro García, explicó que se firmará una prórroga por un mes, con el fin de avanzar en actividades complementarias, entre ellas adecuaciones eléctricas necesarias para cumplir con las normas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, teniendo en cuenta que se trata de adecuaciones sobre una estructura existente.

Desde la administración departamental se señaló que ya se han invertido cerca de $160 millones en materiales, la mano de obra inicialmente fue aportada por Proyecta y actualmente es asumida por cuadrillas de la secretaría de Infraestructura.

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Estudios y diseños para la intervención de la vía Hojas Anchas- La Cristalina entre los compromisos de las autoridades del Quindío con la comunidad

Frente a las inconformidades de la comunidad por las condiciones de la vía, en las últimas horas se llevó a cabo un encuentro entre la comunidad de las veredas Hojas Anchas, la Cristalina y sectores aledaños en esa zona rural de Circasia, y la gobernación departamental para analizar la problemática.

La secretaria de Infraestructura, Vanessa Katherine Rincón señaló que entre los compromisos adquiridos está el de continuar con los estudios y diseños para todo el proyecto de la vía y que cuya adjudicación ya se llevó a cabo. Asimismo, dio a conocer que dentro del programa de reparcheo se realizará una intervención en distintos sectores de la vía los cuales serán determinados con la comunidad.

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El Gobierno del Quindío, a través de la Secretaría de Hacienda, invita a los propietarios de vehículos, carros, motocicletas y motocarros con cilindraje superior a 125 c.c., a realizar oportunamente el pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2026.

La fecha límite establecida para cumplir con esta obligación es el 31 de julio de 2026, por lo que se hace un llamado a los contribuyentes para evitar dejar este trámite para última hora.

Para facilitar el proceso, los ciudadanos pueden pagar de manera fácil y segura en las sucursales del Banco de Occidente y Davivienda, a través del convenio #6544 para pagos en efectivo, en puntos del Grupo Éxito y Facilísimo, en la Tesorería General del Departamento o mediante pagos en línea por PSE y tarjetas débito o crédito.

Asimismo, se encuentra habilitado un código QR que permite acceder rápidamente a la información y realizar el pago.

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Autogeneradores del Quindío deben registrarse ante EDEQ Grupo EPM, que, en su rol como operador de red en el Quindío, invita a todos los usuarios que cuenten con sistemas solares conectados a la red y que aún no han realizado el reporte de conexión como Autogenerador ante la Empresa a realizar el trámite respectivo de vinculación,

esto con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales y seguridad eléctrica en la operación; esto es una obligación para todos los usuarios que tengan paneles solares u otra fuente de autogeneración y que su sistema esté interconectado a la red.

Gracias a las acciones de inspección que EDEQ ejecuta en terreno, s e han identificado usuarios que instalan sistemas de autogeneración conectados a la red sin realizar el trámite de registro ante el operador de red.

El caso que generó la alerta se produjo en días pasados cuando en medio de unas labores técnicas en redes de media tensión sin energía, personal operativo de EDEQ encontró que un predio con paneles solares no registrados estaba inyectando energía a la red tradicional, situación que de no identificarse oportunamente , pudo generar un accidente eléctrico afectando la integridad de los trabajadores que intervinieron las redes, así como a los usuarios que reciben energía de ese sistema de panel solar.

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La Personería Municipal de Armenia abrió la convocatoria dirigida a la comunidad del área urbana y rural del municipio para participar en el proceso de elección de tres representantes de los usuarios de servicios públicos domiciliarios ante el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica.

La inscripción de aspirantes se realizará mediante la radicación de los documentos correspondientes en la ventanilla única de la Personería Municipal de Armenia, donde los postulantes deberán presentar una carta de intención, copia del documento de identidad, certificación de residencia, entre otros documentos establecidos dentro del proceso de convocatoria.

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El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristian Quiroz, anunció que ya fueron declaradas las elecciones a los representantes a la Cámara de 14 departamentos y de seis Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz entre ellos el departamento del Quindío.

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Quindío suma 57 fincas certificadas que impulsan la calidad de su producción agrícola

El departamento del Quindío inició marzo con un nuevo predio certificado en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), un paso que confirma el crecimiento sostenido de productores que adoptan estándares de calidad para garantizar alimentos seguros y fortalecer la competitividad del campo.

La certificación fue otorgada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que reafirmó su compromiso con la inocuidad alimentaria, la sanidad vegetal y el desarrollo del sector agropecuario en la región.)

El avance más reciente consolida en el departamento 45 certificaciones bajo la modalidad de auditoría del ICA y 12 por homologación, un indicador que evidencia la creciente adopción de prácticas productivas más rigurosas entre los agricultores.

En términos de área, el proceso también muestra resultados significativos, pues actualmente, 634 hectáreas cuentan con certificación mediante auditoría directa del ICA y otras 1.306 hectáreas por homologación, lo que refleja un aumento progresivo de fincas que cumplen con estándares técnicos relacionados con manejo sanitario, trazabilidad y sostenibilidad.

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Dentro de las líneas productivas certificadas, el aguacate Hass se posiciona como el cultivo más representativo en el proceso de certificación del departamento.

En total, 27 predios cuentan con certificación en este cultivo, seguido por 11 predios dedicados al plátano y siete a la producción de lima ácida Tahití. También figuran otros sistemas productivos como cacao, hortalizas y caña panelera, actividades que forman parte de la diversidad agrícola del Quindío.

la Universidad La Gran Colombia Armenia llevó a cabo un acto de reconocimiento a los estudiantes que obtuvieron el mejor promedio de sus programas académicos durante el periodo 2025-2.

La ceremonia se realizó en el auditorio Julio César García, En total, 18 jóvenes de diferentes programas académicos recibieron este reconocimiento como resultado de su destacado desempeño. Como estímulo a su esfuerzo, la Universidad otorgó descuentos aplicables a la matrícula correspondiente al periodo académico 2026-1, un incentivo que reafirma el compromiso institucional con la formación de profesionales íntegros y de alto nivel.

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Con el propósito de llevar la innovación al campo colombiano, el SENA Regional Quindío avanza en el desarrollo de prototipos tecnológicos que buscan mejorar la productividad y fortalecer las capacidades del sector campesino en el país.

Para la presente vigencia, se proyecta la entrega de 174 estaciones agrometeorológicas, 300 kits para la cría de mosca soldado-negra y 260 dispositivos multiparámetros para piscicultura, desarrollos que actualmente se encuentran en proceso de elaboración en la Regional Quindío y que beneficiarán a asociaciones campesinas y a alrededor de 58 centros de formación del SENA en todo el territorio nacional.

Estos prototipos tienen una inversión de más de $2 mil millones y están diseñados a la medida de las necesidades del campo colombiano y permitirán que los productores cuenten con herramientas tecnológicas que faciliten la toma de decisiones en sus procesos productivos.

Uno de los desarrollos es la estación agrometeorológica, un sistema que permite medir variables como velocidad del viento, pluviosidad, temperatura, humedad del suelo y fase lunar, almacenando más de 35 mil datos al año para apoyar la toma de decisiones en actividades agropecuarias. El sistema puede funcionar con energía alterna o solar y transmitir información vía wifi.

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Un apoyo económico orientado a la matrícula de su universidad, recibirán de parte del Gobierno del Quindío 42 estudiantes del departamento que el año pasado culminaron sus estudios de media vocacional y que en esta vigencia inician su paso por la educación superior. El rubro que cada uno obtendrá equivale a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con los que podrán financiar este trámite hasta que se agote el recurso asignado.

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Hoy será el lanzamiento del pódcast “El señor de los jardines”, creación de la periodista Claudia Morales que explora la vida y el legado de Alberto Gómez Mejía, fundador del Jardín Botánico del Quindío y que será transmitido por la UFM la emisora de la Universidad del Quindío

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En deportes, el Deportes Quindío en un flojo partido empato 0 a 0 con Real Cundinamarca en el estadio Centenario de Armenia, en partido válido por la fecha 10 del Torneo Dimayor de la B, el próximo partido del equipo milagroso será este viernes 20 de marzo de visitante ante Bogotá.

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De otro lado, con la participación de estudiantes, la Universidad La Gran Colombia Armenia dio apertura al Torneo Interfacultades “Mundialito de Fútbol 7”, un espacio deportivo que promueve la integración, el trabajo en equipo y el espíritu de sana competencia entre las diferentes facultades.

De igual manera, la Ciudadela del Saber La Santa María fue escenario de un encuentro amistoso de fútbol femenino, en el que estudiantes apasionadas por este deporte se reunieron para compartir una jornada marcada por el juego limpio, el compañerismo y la sana competencia.