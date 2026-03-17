Incrementaron en un 61% los homicidios en Armenia: las riñas, entre las principales causas

Armenia

En comparación con el mismo periodo del año anterior se registra incremento en homicidios en la ciudad, a la fecha ya son 28 casos y en 2025 eran 18 lo que refleja el aumento del 61%.

El caso reciente se registró en la noche del domingo 15 de marzo donde dos habitantes en situación de calle se enfrentaron con armas blancas en medio de una riña.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez manifestó que a raíz de la agresión entre las dos personas una falleció debido a la gravedad de las heridas y el otro resultó lesionado.

Reconoció que la problemática por la falta de tolerancia y convivencia es uno de los mayores factores que ha impactado en la criminalidad en la ciudad.

“Seguimos con los temas en Armenia de la falta de tolerancia, de convivencia. Dos personas en condición de calle sobre las 7 de la noche en una discusión acalorada con armas blancas se agredieron y uno de ellos falleció. Ha sido uno de dos de los factores que más nos está impactando en la ciudad de Armenia. Uno, el tema de sicariato relacionado con temas de microtráfico y dos la falta de tolerancia donde personas con armas blancas generalmente uno de ellos resulta herido y el otro fallece”, manifestó.

Caso de taxista en Armenia

Asimismo, el funcionario se refirió al caso del taxista identificado como Jhon Jaider Úsuga de 42 años de edad que fue encontrado sin vida en zona boscosa del barrio Gibraltar de la ciudad donde en medio de una riña fue asesinado con arma cortopunzante.

El secretario dio a conocer que avanzan en las investigaciones correspondientes con el fin de dar con los responsables y además porque considera es un caso que ha llamado mucho la atención debido a la forma en la que fue encontrada el cuerpo.

Fue claro que actualmente avanzan en la recolección de material probatorio con el objetivo de esclarecer cuanto antes este hecho.

“Este es uno de los temas que llama la atención primero por el tiempo que estuvo desaparecida la persona, segundo por el lugar y la forma como fue encontrado el cadáver, tema que la policía judicial está investigando de manera intensa. Se ha hecho labores de vecindario en el lugar, se ha hecho verificación de cámaras y sigue en la tarea estas unidades de recolectar elementos materiales probatorios para identificar a los posibles autores", destacó.

Es importante resaltar que en lo que va del año se han registrado 73 casos por lesiones personales y en el mismo periodo del año 2025 se presentaban 57.