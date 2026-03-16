Autoridades en Bogotá descartan que desaparición de David Acosta se trate de un paseo millonario 

Varias han sido las dudas que han surgido alrededor de la desaparición del joven ingeniero David Felipe Acosta, de quien aún no se tiene información.

La última vez que fue visto Acosta fue el pasado 1 de marzo, cuando salía de un casino en el norte de Bogotá. Sin embargo, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Metropolitana de Bogotá confirmó que se descarte que esta desaparición se trate de un paseo millonario.

Puede leer: Celular de joven desaparecido en Bogotá apareció en Santa Marta

“Descartado paseo millonario y descartado secuestro clásico. No conocemos de llamadas exigiendo algún dinero”, confirmó el general.

De igual forma el jefe de la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que posiblemente el tema de deudas que tenía el joven tiene que ver con su desaparición.

Le puede interesar: Reportan desaparición de un joven de 27 años cerca de la Zona T en Bogotá: esto es lo que se sabe

“Nosotros lo que hemos podido determinar es que es una persona que tenía deudas y, asimismo, también tenía problemas en los casinos. Parece que jugaba mucho en los casinos y, pues, esto, desafortunadamente, creo que se le convirtió en un problema, y los dineros que debía seguramente puede ser más”, concluyó.