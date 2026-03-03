Reportan desaparición de un joven de 27 años cerca de la Zona T en Bogotá: esto es lo que se sabe

Un joven identificado como David Felipe Acosta Botina, de 27 años, fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo, 1 de marzo, tras salir de un casino ubicado en el Centro Comercial El Retiro, es decir, cerca a la Zona T.

Los videos de las cámaras de seguridad muestran que el joven fue visto por última vez a la 1:05 a.m., desde ese momento su familia no tiene ninguna información sobre su paradero. En las imágenes tampoco se ve que esté acompañado de alguna persona.

David Felipe Acosta es ingeniero de Petróleos y actualmente trabaja como gerente comercial en una empresa que ofrece planes de salud. Todo parece indicar que el domingo, cuando salió del centro comercial, se dirigía a la calle a tomar transporte.

Familia de David ha recibido llamadas extorsivas

La familia de David Felipe Acosta contó a Caracol Radio que en las últimas horas ha recibido llamadas extorsivas, sin embargo, los delincuentes que se han comunicado no han entregado pruebas reales de que tienen retenido al joven, por lo que todo parece ser una estafa.

Durante una primera llamada, quienes llamaron a la familia pidieron 2 millones de pesos para su liberación. Posteriormente, los delincuentes solicitaron a los allegados a David 5 millones de pesos. Por su parte la Policía ya está adelantando una investigación.

David mide 1.74 cm, es de contextura atlética, tiene cabello de color negro. El día que desapareció vestía pantalón de sudadera color azul rey, camiseta de color negro, tenis de color blanco y una cadena de oro.