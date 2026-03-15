Celular de joven desaparecido en Bogotá apareció en Santa Marta

Desde el pasado 1 de marzo la familia de David Felipe Acosta lo está buscando luego de ser visto por última vez saliendo de un casino del norte de Bogotá.

Pocas han sido las pistas que llevarían a dar con el paradero del ingeniero. Sin embargo, en las últimas horas el celular del hombre se encendió en la ciudad de Santa Marta.

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De acuerdo con el relato de Piedad Botina, la madre de joven, al celular de su hijo le instalaron una sim card en la ciudad de Santa Marta, sin embargo la mujer que contestó el teléfono aseguró que así le abrían vendido el aparato.

Por ahora, los familiares de David continúan en la búsqueda y en el registro de las cámaras del casino que permitan evidenciar en qué carro se montó el joven justo cuando contaba una suma de dinero.

¿Cómo fue la desaparición de David Felipe?

El joven de 27 años fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo, 1 de marzo, tras salir de un casino ubicado en el Centro Comercial El Retiro, es decir, cerca a la Zona T.

Los videos de las cámaras de seguridad muestran que el joven fue visto por última vez a la 1:05 a.m., desde ese momento su familia no tiene ninguna información sobre su paradero. En las imágenes tampoco se ve que esté acompañado de alguna persona.

Familia de David ha recibido llamadas extorsivas

La familia de David Felipe Acosta contó a Caracol Radio que en las últimas horas ha recibido llamadas extorsivas, sin embargo, los delincuentes que se han comunicado no han entregado pruebas reales de que tienen retenido al joven, por lo que todo parece ser una estafa.

Durante una primera llamada, quienes llamaron a la familia pidieron 2 millones de pesos para su liberación. Posteriormente, los delincuentes solicitaron a los allegados a David 5 millones de pesos. Por su parte la Policía ya está adelantando una investigación.

David mide 1.74 cm, es de contextura atlética, tiene cabello de color negro. El día que desapareció vestía pantalón de sudadera color azul rey, camiseta de color negro, tenis de color blanco y una cadena de oro.