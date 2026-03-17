Emergencias por lluvias en Cundinamarca: al menos 42 municipios los afectados. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Cundinamarca

Con el aumento de las lluvias en este comienzo de año en el país, se han presentado se han presentado 102 emergencias asociadas a precipitaciones en 46 municipios de 11 provincias de Cundinamarca, según el monitoreo de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD).

Solo en febrero se reportaron 34 deslizamientos, mientras que en marzo ya se registran 15 casos, dentro de un total de 28 emergencias en 19 municipios durante este mes.

Las provincias con mayor afectación son Tequendama, Rionegro, Gualivá, Magdalena Centro y Sumapaz, territorios donde las precipitaciones han generado afectaciones en vías y zonas rurales

“Esta tendencia responde a la fase de transición entre los frentes fríos y el inicio de la primera temporada de lluvias del país. Durante marzo se esperan precipitaciones de mayor intensidad y para abril se proyecta un aumento más significativo, especialmente en la región Andina y en el departamento de Cundinamarca”, explicó William Rozo, con base en los reportes técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Puntos críticos:

Las autoridades han reportado emergencias y varios se puntos críticos en algunas carreteras del departamento: