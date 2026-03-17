Emergencias por lluvias en Cundinamarca: al menos 42 municipios los afectados
Autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades locales durante la actual temporada de lluvias.
Cundinamarca
Con el aumento de las lluvias en este comienzo de año en el país, se han presentado se han presentado 102 emergencias asociadas a precipitaciones en 46 municipios de 11 provincias de Cundinamarca, según el monitoreo de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD).
Solo en febrero se reportaron 34 deslizamientos, mientras que en marzo ya se registran 15 casos, dentro de un total de 28 emergencias en 19 municipios durante este mes.
Las provincias con mayor afectación son Tequendama, Rionegro, Gualivá, Magdalena Centro y Sumapaz, territorios donde las precipitaciones han generado afectaciones en vías y zonas rurales
“Esta tendencia responde a la fase de transición entre los frentes fríos y el inicio de la primera temporada de lluvias del país. Durante marzo se esperan precipitaciones de mayor intensidad y para abril se proyecta un aumento más significativo, especialmente en la región Andina y en el departamento de Cundinamarca”, explicó William Rozo, con base en los reportes técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Puntos críticos:
Las autoridades han reportado emergencias y varios se puntos críticos en algunas carreteras del departamento:
- Choachí: se registra paso intermitente en la vía Bogotá–Choachí entre los PR 3+800 y 4+350 por desprendimiento de rocas de gran tamaño. La concesión vial mantiene monitoreo permanente.
- Sasaima: un deslizamiento en la vereda Guayacundo, en límites con Albán, provocó tres movimientos en masa que generaron el taponamiento total de la vía hacia Villeta. En la vereda Polaca persiste una contingencia por agrietamiento de la bancada, por lo que el municipio mantiene suspendido el tráfico pesado.
- Vergara: se presenta movimiento en masa en la vereda Córcega, sector Dos Quebradas. La Alcaldía realiza monitoreo, señalización y trabajos con maquinaria amarilla.
- Pacho: las lluvias ocasionaron deslizamientos en la vereda Hoya, sector Goteras. En el sector Paraíso continúa la inestabilidad del terreno, aunque la vía permanece habilitada.
- Tocaima: en la vereda La Cajita se mantiene una contingencia por movimiento en masa que amenaza con la pérdida total de la bancada de la vía principal. El municipio declaró la calamidad pública y adelanta gestiones con la Gobernación para atender la emergencia.
- Guayabal de Síquima: autoridades locales monitorean pérdida de bancada y movimientos en masa en las veredas Picacho y Manoa, que afectan la movilidad. El municipio solicitó apoyo al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....